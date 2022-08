Chiavari: foto, premiati i vincitori del concorso Marine di Calata Ovest - LevanteNews

“Ho visto una regata di yacht e mi è venuta l’idea di fare una foto diversa, da uno scherzo con le amiche mentre ci stavamo specchiando. È nata così del tutto spontaneamente dall’idea di un attimo in compagnia. È stato un modo diverso di rappresentare e pensare la calata”, spiega così Anna Mori, vincitrice del I Premio Sezione locale “La Marina di Chiavari -Calata Ovest” del Concorso Fotografico Nazionale Marinedi in collaborazione con il Circolo DLF di Chiavari di cui oggi si è tenuta la premiazione (spostata da giovedì a questa sera causa allerta gialla per maltempo). Altrettanto spontaneo e curioso il fatto all’origine dello scatto vincitore del I premio sezione nazionale “L’uomo e il mare: “L’ho fatta a fianco di Calata Ovest, fatta per caso il 1 aprile del 2021, c’era la caligo, la nebbia di mare, un fenomeno eccezionale per questo territorio, così ho scattato quanto avevo di fronte”, ci dice l’autrice Loredana Pensa.

È la prima edizione, un tentativo, una sfida per tastare il terreno che ha risposto in modo efficace e molto bello. La partecipazione è stata numerosa da tutta Italia. Franco Cavagnaro, presidente di Calata Ovest dichiara: il gruppo Marinedi e Calata cercano sempre che il porto di Chiavari offra servizi alla città e si mescoli con essa. Spesso organizziamo eventi sulla nostra splendida terrazza; questa volta ci spostiamo noi in città sfruttando la fotografia e una colonna della fotografia tigullina cioè il Circolo DLF. A nome di quest’ultimo Roberto Biggio, per il quale questa “è una magnifica occasione per diffondere la fotografia, anche quella di eccellenza visto il riconoscimento ricevuto da poco al circolo stesso da professionisti. Fondamentale per eventi è la partecipazione e non è mancata.”

Oltre 300 gli scatti arrivati da ogni parte d’Italia alla giuria formata da: Franco Cavagnaro, Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest; Chiara Vigo, Direttore Marina di Chiavari – Calata Ovest; Roberto Biggio, Presidente DLF Chiavari; Giovanna Marconi, Marketing & Communications Manager Marinedi, che hanno lavorato per selezionare le immagini, sino ad arrivare alla rosa dei vincitori. Questo l’elenco completo dei vincitori: sezione locale “La Marina di Chiavari – Calata Ovest”

1° classificato – Anna Mori con “Allo specchio”

2° classificato – Roberto Cella con “A passeggio in Calata Ovest”

Sezione nazionale “L’uomo e il mare”

1° classificato – Michele Sanapo “Fine estate”

2° classificato – Loredana Pensa “L’uomo e il mare 02”

3° classificato – Anita Pina “Una rete non è solo una rete”

Menzione della giuria a: Furio Blasich per “Surf a Chiavari”

Tra i partecipanti da segnalare anche due fotografi in erba, i giovanissimi under 14 Maxmillian Levaggi di 8 anni e Nicola Terigi di 11anni, che hanno ottenuto anch’essi una speciale menzione della giuria.

La mostra resterà aperta al pubblico sino al 31 agosto con il seguente orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. La mostra gode del patrocinio del Comune di Chiavari ed è sostenuta da: Cantaluppi Tavernerio; Mercato del Pesce; La casa e il mare; Nautica Sport; La Stiva e Sail App – Sailing Lab. Tutte le fotografie ammesse al concorso si possono visionare sul sito del Circolo DLF di Chiavari all’indirizzo www.dlffotochiavari.org

Foto n.2 “Fine estate” di Michele Sanapo, vincitore del I premio sezione nazionale