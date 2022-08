Camogli: San Prospero, domani il cardinale Bertone benedice nuovo altare - LevanteNews

Nella chiesa del monastero di San Prospero di Camogli, sede dei monaci Benedettini Olivetani, si sta costruendo un altare dedicato al fondatore dell’Ordine religioso San Bernardo Tolomei, canonizzato nel 2009 a Camogli per avere compiuto un miracolo nel monastero. Su di esso verrà posto il quadro donato dai frati Francescani.

“Domani l’altare sarà benedetto dal cardinale Tarciso Bertone, che sta trascorrendo qualche giorno presso di noi – spiega dom Francesco Maria Beda Pepe – In più farà anche un omaggio all’abate Giovanni Schiaffino, fondatore del monastero, per il quale abbiamo aperto la causa di beatificazione. Ringrazio la Ditta Pepa tetti Srl di Moncrivelli in provincia di Vercelli che ci ha offerto e costruito l’altare”.