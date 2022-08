Calcio/ Rapallo, due centrocampisti per mister Di Somma - LevanteNews

Ultimi arrivi in casa Rapallo al completamento di una rosa completamente nuova. Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge il centrocampista Costa, un giovane importante per la rosa di mister Di Somma.

Nato il 6 /2 /2005 Costa è cresciuto nel settore giovanile dell Santa Maria 2015 , e nella Psm. Arriva in prestito dalla PSM che si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione del trasferimento. A Niccolò un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.

Davide Canovi , un giocatore di livello per la rosa di mister Di Somma. Nato a Genova il 30/01/2001 Canovi è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nella scorsa stagione ha militato in Serie D nella Imperia dove ha totalizzato 27 presenze. A Davide un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.