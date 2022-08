Calcio/ L'ex Paleari strepitoso su Coda e Badelj, Genoa e Benevento fanno 0-0 - LevanteNews

Genoa: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban. All. Blessin

Benevento: Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; La Gumina, Forte. All. Caserta.

Finisce 0-0 la sfida del Ferraris tra Genoa e Benevento: un punto che lascia l’amaro in bocca sia per il rigore non concesso nel primo tempo su Portanova che per le occasioni sprecate. Squadra che vince non si cambia e così Blessin si affida al 4-2-2-2 che ha espugnato il Penzo di Venezia con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac davanti a Martinez. In mezzo Badelj e Frendrup mentre a supporto di Coda ed Ekuban Portanova e Gudmundsson.

Pronti via e al 4’ gol annullato giustamente al Genoa per una posizione di fuorigioco di Gudmundsson. Al 23’ Portanova viene strattonato da Masciangelo e toccato da Paleari. Prima Pezzutto concede il rigore, poi viene richiamato dal Var e cambia la decisione in quanto Portanova cade prima del contatto. Una decisione che lascia sconcertato il pubblico in quanto il tocco è evidente. I rossoblu dominano e al 31’ vanno vicino al gol Coda manda fuori di poco. La prima occasione da parte del Benevento è al 41’ ma la deviazione di Hefti su tiro di Karic finisce fuori. Si chiude qui il primo tempo.

La ripresa inizia come il primo tempo con il Genoa che preme e Paleari migliore in campo bravo a superarsi su Badelj. Gli ospiti cercano la rete al 57’ con Acampora senza trovare il gol. Blessin le prova tutte per sbloccare la matassa ma sulla strada del Genoa c’è l’ex Paleari strepitoso ancora una volta su Coda. Finisce qui al Ferraris. Dalla prossima gara, in casa del Pisa, il tecnico tedesco avrà Aramu che darà maggiore vivacità all’attacco.