Bargagli: 60enne in arresto cardiaco, sul posto 118 elicottero e carabinieri - LevanteNews

Questa mattina un uomo di 60 anni è stato soccorso in circostanze al momento non note a Bargagli, fuori dalla propria abitazione. Il paziente, raggiunto dal 118 con Golf 3, Soccorso alpino e Croce Rossa di Bargagli, era in arresto cardiocircolatorio. Il paziente, una volta stabilizzato, ha raggiunto in codice rosso il pronto soccorso del San Martino a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Genova. L’aspetto insolito, per un malore perr quanto grave. è che sul posto sono stati chiamati i carabinieri.