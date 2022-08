A-12: deruba, picchia e abbandona prostituta di notte in autostrada - LevanteNews

Dal Portavoce della Polizia di Stato

Nella notte del 15 agosto giunge alla Polizia di Stato la segnalazione della presenza di una donna che vagava a piedi in autostrada A/12 poco prima dell’uscita di Ge-Est, nelle vicinanze di una galleria.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Genova giunta prontamente sul posto rintracciava la donna che, semi- svestita e visibilmente spaventata, comunicava agli operatori di essere stata abbandonata in autostrada da un uomo che si era rivolta a lei per una prestazione sessuale a pagamento.

Secondo quanto accertato successivamente, l’uomo, dopo averla pagata per la prestazione, l’avrebbe colpita in volto e poi derubata della somma di 400 euro. La donna, trattenuta in macchina contro il suo volere, sarebbe poi stata lasciata in una piazzola dell’autostrada intorno all’una di notte.

Gli agenti, dopo averla messa in sicurezza, allertavano i soccorsi sanitari che la trasportavano in ospedale e poi la dimettevano con esiti di tumefazioni allo zigomo e prognosi di 15 giorni.

Nel frattempo gli operatori della polizia giudiziaria che si erano messi immediatamente sulle tracce dell’uomo dileguatosi subito dopo i fatti, a seguito di approfonditi accertamenti e riscontri, risalivano alla sua identità.

Lo stesso, con precedenti specifici a suo carico, una volta rintracciato, veniva condotto presso gli uffici della Sottosezione Autostradale di Sampierdarena dove, messo davanti agli elementi raccolti a suo carico, ammetteva di essere stato l’autore delle condotte in danno della ragazza.

Su indicazione della Procura di Genova, veniva denunciato a piede libero per rapina, violenza privata e lesioni personali.