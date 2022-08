Sestri: tromba d'aria, Giampedrone "Dieci milioni di danni" - LevanteNews

Incontro nel primissimo pomeriggio a Sestri Levante, nei giardini Mariele Ventre, tra l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, la sindaca Valentina Ghio, accompagnata da assessori e consiglieri e tecnici, e il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante. Tema, i danni causati dalle furiosa tromba d’aria e grandine che tra le 7 e le 8 di ieri si è abbattuta sulle parte ovest della Bimare, oltre che su Cavi, Lavagna, Cogorno e Chiavari. Strade e ferrovia invasi da alberi, travi di legno, materiale degli stabilimenti balneari; abitazioni con tetti scoperchiati.

Ora l’esigenza principale è quella di predisporre misure di accoglienza per le famiglie sfollate. Dal canto suo la Regione ha messo subito a disposizione i fondi previsti in caso di emergenza (duecento mila euro) ed ha appena chiesto lo stato di calamità naturale al (insieme a Veneto, Toscana e Emilia), misura che permetterà di fare arrivare da Roma ulteriori aiuti a privati e comuni coinvolti dal fenomeno atmosferico verificatesi ieri. “È stato firmato un decreto di ristoro per gli evacuati (ieri una sessantina, oggi calati fortunatamente) e i danni al patrimonio pubblico e privato. Una prima stima si aggira sui dieci milioni di euro”, afferma l’assessore. Ogni codifica di protezione civile permetterà di incanalare la richiesta di ristoro da poi chiedere allo Stato.

“L’allerta gialla non va mai sottovalutata, la prima cosa è prenderne consapevolezza. Un’allerta gialla non dovrebbe essere compatibile con i mercati diffusi. L’allerta gialla è diversa da un semplice temporale. Dieci anni fa il temporale di ieri non sarebbe stato coperto da allerta e quindi i danni non sarebbero stati ristorabili. Purtroppo a questi eventi sempre più veloci e improvvisi dobbiamo abituarci. Tutte le forze politiche ci stanno supportando, speriamo che l’iter sia il più celere possibile”, dichiara Giampedrone.

Foto n.2 e n.3 resti di un pino completamente sradicato nei giardini Mariele Ventre.