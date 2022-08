'Santa': la famiglia Ciana dona mezzo alla Croce Verde - LevanteNews

Dalla Croce Verde di Santa Margherita Ligure

Questa mattina presso l’Hotel Continental di S. Margherita Ligure è avvenuta la consegna alla Croce Verde Sammargheritese, di un nuovo automezzo per il trasporto dei pazienti donato dalla Famiglia Ciana, da sempre impegnata nell’imprenditoria alberghiera e nell’accoglienza turistica della Città.

Il Presidente della Croce Verde Adalberto Gigli, nel ringraziare per la concreta dimostrazione di generosità e di sensibilità sociale i Sigg.ri Giovanni e Cesare in rappresentanza della Famiglia Ciana, ha ricordato che è grazie a gesti solidali come questi che Associazioni come la nostra possono ancora esistere e continuare a dare un servizio importante ed essenziale alla comunità cittadina formata da Residenti ed Ospiti.

Nella foto Giovanni e Cesare Ciana con il Presidente Gigli a fianco dell’autoveicolo Fiat Panda donato