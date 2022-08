'Santa': Festa di San Bernardo sabato 20 agosto - LevanteNews

Dalla segreteria di Casa Solimano

Sabato 20 agosto l’Arciconfraternita di San Bernardo a Santa Margherita Ligure festeggia il suo patrono.

Nel giorno della solennità sarà celebrata la Santa Messa alle ore 9 nell’Oratorio di San Bernardo e Santa Lucia, presieduta da don Salvator Bizimana, già vicario della Parrocchia di Santa Margherita e ora parroco in alcune comunità della Val Fontanabuona. Nel corso della funzione verrà benedetta la tradizionale galletta, che al termine verrà distribuita ai fedeli. Per permettere a tutti di partecipare a questa celebrazione non ci sarà la Santa Messa delle 10,30 nella Basilica di Santa Margherita.

L’oratorio resterà aperto per le visite e le preghiere e alle ore 19 la Preghiera Solenne di affidamento ed intercessione a San Bernardo sarà presieduta da Padre Rocco Tummolo, dei Frati Cappuccini.

Il canto liturgico sarà accompagnato dal maestro Davide Merello che suonerà l’antico organo, risalente al 1789, opera dell’organaro sammargheritese Tommaso II° Roccatagliata.

L’oratorio si trova nell’omonima Piazza San Bernardo, lungo Corso Giacomo Matteotti.