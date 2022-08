'Santa': domenica 18 settembre cross-triatlon nel parco di Portofino - LevanteNews

Da Rea Palus Race

Domenica 18 settembre Santa Margherita e il Parco Regionale di Portofino ospiteranno per la prima volta una gara “cross”.

Anzi due! La prima, ore 11:00, riservata agli atleti Fitri; la seconda, ore 14:00, non agonistica e agonistica in staffetta, aperta a tutti.

Ecco le tanto attese tracce MTB/Trail:

– https://bit.ly/SCT22TRAILGPX file GPX della sessione Trial

– https://bit.ly/SCT22MTBGPX file GPX per la sessione MTB

– https://bit.ly/SCT22GMAPS con Google Maps presenti tutti e 3 i percorsi

Iscrizioni aperte ancora per pochi giorni, salvo “sold out” su www.reapalusrace.it/cross-triathlon Don’t miss it!!

Comunicazione importante. Nel Parco di Portofino l’accesso in MTB è regolamentato in questa maniera: Nei festivi e prefestivi l’accesso è sempre vietato, salvo escursioni comunicate all’ente Parco. Inoltre durante i giorni feriali il tracciato MTB è da fare solamente in senso orario onde evitare spiacevoli incidenti.

Per provare la traccia Trail fare attenzione alle eventuali MTB che possono essere presenti sul percorso!