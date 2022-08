Ruta: vecchia strada di Bana, zona da riqualificare - LevanteNews

Bana non è una frazione, è una vallata che abbraccia i Comuni di Camogli e Rapallo (da Ruta a Santa Maria del Campo); l’area camogliese mostra vivacità anche nel settore dell’accoglienza, forse risentendo positivamente proprio del boom di Rapallo.

A Camogli il territorio di Bana è attraversato da due strade carrozzabili (direzione Rapallo). La prima, via Filippo Degregori, attende da anni uno sbocco sull’Aurelia a Ruta, che consentirebbe di evidenziare e valorizzare il centro storico attorno alla chiesa parrocchiale di San Michele (sembra che qualcosa si muova).

La seconda strada è in realtà senza sbocco anche se nessun cartello lo evidenzia; ad un certo punto diventa una strettoia ibrida: pedonale per quanto riguarda l’uso pubblico; privata per ciò che riguarda la carreggiata, chiusa con una sbarra all’uscita prima di innescarsi con via Filippo Degregori. Quando viene avvertito da un cartello che si tratta di strada privata, l’automobilista non ha neppure uno spiazzo dove poter far manovra in sicurezza. Ed è legittimo chiedersi perché l’amministrazione che ha concesso ai privati (pur utilizzando loro terreni) di tracciare la stretta carrozzabile, non abbia sottoscritto una convenzione per renderla pubblica.

Lungo questa seconda strada che inizia proprio di fronte alla chiesa millenaria, si era sviluppata una zona industriale che non significa però destinata al totale abbandono. La carreggiata invoca d’essere asfaltata; alcuni muri traballanti (uno è già franato) devono essere messi in sicurezza; alcune auto sembrano abbandonate. Il centro smistamento rifiuti ingombranti potrebbe essere mimetizzato con alcuni alberi; ai privati si può chiedere ordine e pulizia. Alcune aziende hanno cessato l’attività; alle abitazioni e ville private si alternano case vacanza; alcuni edifici sono in vendita. Sono molti i Comuni, grandi e piccoli, che annunciano frequenti importanti lavori grazie a progetti redatti che permettono la richiesta di fondi straordinari. Le forze politiche che tra meno di un anno (di una in caso di vittoria circolano già i nomi degli assessori) si candidano alle elezioni della primavera 2023, hanno qualche progetto per valorizzare questa parte importante del territorio camogliese?

(Foto di Consuelo Pallavicini)