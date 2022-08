Rapallo: "Trenino assente, se noleggiassimo un bus scoperto?" - LevanteNews

Quest’anno a Rapallo manca il trenino, molto caro ai turisti stranieri che facevano la coda per imbarcarvisi e fare il breve giro della città. La sua assenza non è dovuta ai lavori sul lungomare – come qualcuno aveva ipotizzato – ma a logiche imprenditoriali che hanno portato il trenino lontano dalla Riviera.

C’è chi si chiede perché Rapallo non noleggi per il periodo estivo un pullman scoperto che offra ai potenziali passeggeri qualche meta interessante. Occorre però escludere Portofino già servita dai frequenti bus Atp e dai battelli turistici. Esclusa anche Montallegro per la tortuosità delle strade.

Il progetto di Sestri Levante capitale della Cultura, non sembra avere lasciato conseguenze, idee o prospettive concrete. Il pullman scoperto che affascina i turisti di tante città, avrebbe potuto offrire un percorso culturale. Ad esempio il trittico della chiesa di San Lorenzo della Costa, i velluti di Zoagli, gli affreschi del Santuario delle Grazie, Il tutto condito dallo stupendo panorama sul golfo che offre la via Aurelia.

A Rapallo tuttavia la cultura è interpretata in modo particolare. Si elimina un premio letterario perché ritenuto (giustamente) superato e se ne organizza in fretta e furia uno simile. Non parliamo del tenue confine tra le manifestazioni di intrattenimento e quelle ritenute culturali. Per altro Rapallo è uno dei pochi Comuni del Tigullio che non organizza visite guidate che mille cooperative sarebbero in grado di organizzare. Occorrerebbe inoltre fare un distinguo tra le iniziative che attirano turisti (tipo le Feste di Luglio) e quelle che si propongono di offrire un intrattenimento serale ai turisti e residenti dopo avere trascorso la giornata al mare (vera calamita per attitare ospiti). Perché il Comune non decide quale genere di intrattenimento intende offrire e non pubblica un bando? O meglio chi offre spettacoli “sensazionali” , se tali sono, se li faccia sponsorizzare senza chiedere contributi al Comune. (m.m.)

Nell’immagine il, bus che ad Alba porta i turisti nella Langhe