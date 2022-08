Rapallo: sabato 20 concerto d'arpa a Valle Christi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Associazione Valle Christi

Festival internazionale di Valle Christi e Valle Christi jazz

Sabato 20 agosto ore 21.30 “Arpe dal mondo”, con Vincenzo Zitello: concerto d’Arpa Celtica e Arpa Bardica

Vincenzo Zitello compositore, polistrumentista, concertista tra i più importanti arpisti al mondo, segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto ne utilizza due che vengono suonate in alternanza, l’arpa Celtica e l’arpa Clarsach, due strumenti della tradizione Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Il concerto dal titolo “Arpe dal mondo”, si svolge attraverso un percorso dotato di poetica autonomia e di matura sintesi espressiva e si svolge coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.

Biglietteria: Biglietto unico € 20

Vendita biglietti e apertura cancelli dalle ore 20.30 prima di ogni spettacolo

Si consiglia al pubblico abbigliamento comodo e caldo

Si consiglia inoltre l’uso della mascherina durante la coda in biglietteria

Prevendita biglietti: Libreria Agorà Via Milite Ignoto 22 – Rapallo tel. 0185-234288