Rapallo: sabato 20 agosto Festival Organistico Internazionale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Sabato 20 agosto 2022

Rapallo (Ge)

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

(Piazza Cavour 23, Rapallo – GE)

Ore 21.15: Concerto d’organo

Jean-Pierre Lecaudey, organo

Organo “Marin”, 1942

Ore 20.30: Concerto di campane

Il sesto e ultimo appuntamento rapallese del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” vedrà esibirsi presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio il concertista francese di fama internazionale Jean-Pierre Lecaudey, titolare del grande organo “Pascal Quoirin” di Saint-Rémy-de-Provence e docente presso il Conservatorio di Avignone. Sabato 20 agosto 2022 sarà quindi possibile ascoltare nuovamente l’organo “Marin” (1942), restaurato nel 2021, in un vasto programma comprendente anche un’opera del celebre compositore belga César Franck, di cui quest’anno ricorre il duecentesimo anniversario della nascita. Il Festival Organistico Internazionale è promosso come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

JEAN-PIERRE LECAUDEY – Nato a Saint-Brieuc, in Bretagna, nel 1962. Ha studiato organo presso il Conservatorio di Aix-en-Provence sotto la guida di Jean Costa e si è in seguito perfezionato a Tolosa con Xavier Darasse per l’organo e Michel Dru per il pianoforte. È titolare dal 1985 dei grandi organi Pascal Quoirin di Saint-Rémy-de-Provence, dal 2000 è Professore d’Organo al Conservatorio di Avignone ed è inoltre direttore artistico del Festival Organistico “Organa”. Il secondo Premio al Concorso Internazionale di Tolosa per le sue interpretazioni della musica sinfonica francese, conseguito nel 1983, lo ha lanciato nella sua carriera, portandolo ad esibirsi in numerosi festival: a oggi conta più di mille concerti in Europa, Nord America, Russia e Giappone. Oltreché organista, Lecaudey è anche pianista e direttore d’orchestra, e in tale veste ha diretto per oltre dieci anni l’Ensemble Orchestral des Bouches-du-Rhône. Solista di Radio France, registra frequentemente letteratura per organo sugli strumenti più prestigiosi. La sua discografia consta di circa trenta CD, molti dei quali premiati con riconoscimenti internazionali. Come pianista, conduce un’intensa attività come musicista da camera, in duo con violino, violoncello e flauto.

L’ORGANO DELLA BASILICA DEI SS. GERVASIO E PROTASIO, Rapallo (Ge)

L’organo della Basilica di Rapallo è stato costruito dalla ditta Parodi e Marin di Genova – Bolzaneto nel 1942 la quale lo ha restaurato ed ampliato nel 1990 e nel 2021. Si tratta di uno strumento a trasmissione elettronica con consolle indipendente collocata in navata avente tre manuali di 61 tasti e pedaliera concavo – radiale di 32 pedali. I manuale Grand’Organo: Principale 16′, Principale robusto 8′, Principale dolce 8’, Flauto armonico 8′, Viola 8′, Unda Maris 8′, Ottava 4′, Flauto 4′, XV 2′, Grande Fourniture 2 file (XII e XV), Fourniture 4 file (XIX – XXII- XXVI – XXIX), Cymbale 3 file (XXIX, XXXIII, XXXVI), Cornetto 3 file, Tromba 8′. II manuale Positivo: Eufonio 8′, Corno dolce 8′, Dulciana 8′, Voce Eterea 8′, Ottava 4′, Flauto in selva 4′, XV 2′, Cromorno 8′, Clarinetto 8′, Tremolo. III manuale Recitativo Espressivo: Bordone 16′, Principale 8’, Bordone 8′, Viola 8′, Salicionale 8’, Voce Celeste 8’, Coro Viole 8’, Ottava 4’, Flauto conico 4’, Flauto in XII 2’ 2/3, Silvestre 2’, Terza 1′ 3/5, Ripieno 4 file, Tromba 16′, Tromba armonica 8′, Oboe 8′, Clarone 4′, Voce corale 8’, Tremolo. Organo di fondo (fluttuante): Principale I° 8′, Principale II° 8′, Flauto 8′, Clarino labiale 8′, Dolce 8′, Clarabella 8’, Ottava 4’, Flauto a cuspide 4’, Nazardo 2’ 2/3, Ripieno 4 file, Tromba 8′. Pedale Sezione Grand’Organo: Contrabbasso Acustico 32′, Contrabbasso 16’, Subbasso 16′, Basso armonico 8’, Bordone 8’, Ottava 4’, Bombarda 16’. Sezione Recitativo: Subbasso 16′, Bordone 8 Violoncello 8’. Sezione Organo di Fondo: Subbasso 16′, Basso Armonico 8’. Lo strumento dispone delle consuete unioni ed accoppiamenti.

Prossimi appuntamenti:

– Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigolo, organo

– Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo