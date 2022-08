Rapallo: fino a lunedì 22 la festa di San Massimo - LevanteNews

Le frazioni di Rapallo permettono di arrivare dal centro, in una manciata di minuti, tra il verde, dove si possono riscoprire antiche tradizioni e gustare i prodotti a chilometro zero. In una parola dove la qualità della vita è superiore.

A San Massimo, fino al 22 agosto, si svolge la festa patronale in omaggio al Santo, primo vescovo di Torino, che dà il nome alla frazione. Molto importante l’aspetto religioso evidenziato anche da un manifesto; rito più atteso, domenica alle 17,30, il canto del vespro cui segue la processione con l’arca del Patrono, i due grandi crocifissi, la banda Città di Rapallo.

Inoltre cìè l’aspetto gastronomico e ludico. Stasera venerdì 19, domani sabato 20 e lunedì 21 a patire dalle 19.30 si possono gustare preziose pietanze, ma soprattutto i ravioli d’un tempo, quelli fatti rigorosamente a mano seguendo la ricetta della bisnonna..

C’è ance il ballo con i Caravel (stasera); DeeJay Angiolini (sabato): Lara Agostini (domenica)

Infine il bus navetta gratuito con partenza dalle 19 dal piazzale sopra il monastero di Valle Christi.

Gli organizzatori porgono un sentito ringraziamento “al Comitato di San Massimo e ai volontari di tutte le Feste patronali cittadine che con impegno e passione continuano a mantenere vive le nostre preziose tradizioni”.