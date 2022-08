Levanto Music Festival Amfiteatrof, i prossimi concerti (22, 24 agosto) - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

Proseguono gli eventi di agosto del Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it) con due concerti all’insegna della musica classica, tra passato e presente, all’Auditorium Ospitalia del Mare.

Lunedì 22 agosto alle 21.30 appuntamento con il pianoforte di Orazio Sciortino. È l’idea della danza che sottende come una filigrana il programma del concerto: le Rapsodie di Franz Liszt, due Elegie di Ferruccio Busoni, a cui si aggiungono le Promenades – 7 passeggiate immaginarie per sopravvivere ad una quarantena, composte dallo stesso Sciortino nel settembre 2020, durante il Covid-19. Antiche canzoni, ritmi, timbri di strumenti che sembrano provenire da mondi lontani sono parte di un itinerario creativo fatto di suggestioni sonore provenienti da luoghi che appartengono più alla dimensione del sogno che a quella della memoria.

Mercoledì 24 agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta del concerto del Wooden Elephant String Quintet, da Boccherini a Björk, organizzato in collaborazione con il Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Composto da Aoife Ní Bhriain e Hulda Jónsdóttir al violino, Ian Anderson alla viola, Stefan Hadjiev al violoncello e Nikolai Matthews al contrabbasso, il Wooden Elephant è un quintetto d’archi specializzato in contemporary classic, che dedica parte della propria attività̀ alla re-immaginazione e rivisitazione di alcuni album di musica elettronica, che ripropone sotto forma di suite strumentali totalmente acustiche. Il gruppo ha collaborato in qualità di artisti in residenza con Podium Festival Esslingen (Germania), uno tra gli eventi più apprezzati e riconosciuti a livello europeo nell’ambito della musica contemporanea e della programmazione artistica cross-over. Ha prodotto 3 album series e si è esibito in importanti Festival e teatri internazionali.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli appuntamenti in programma.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, European Music Competition di Moncalieri.

Il programma musicale è disponibile online sul sito levantomusicfestival.it