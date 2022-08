Coreglia: Festival Organistico Internazionale domenica 21 agosto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Domenica 21 agosto 2022

Coreglia Ligure (Ge)

Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari

(Via Villa 60, Coreglia Ligure – GE)

Ore 21.15: CONCERTO D’ORGANO

Francesco Grigolo, organo

Organo di scuola ligure, XVIII secolo

Domenica 21 agosto la Chiesa Parrocchiale di S. Nicola di Bari di Coreglia Ligure, in provincia di Genova, ospiterà l’attesa esibizione dell’organista vicentino Francesco Grigolo, docente presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” di Vicenza. L’appuntamento si colloca nell’ambito del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS che fa tappa a Coreglia Ligure per il terzo anno consecutivo. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo di scuola ligure del XVIII secolo in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Coreglia Ligure.

FRANCESCO GRIGOLO – Classe 1981, Organista, direttore di coro e tenore vicentino. Si è diplomato con il massimo dei voti in Organo e Composizione Organistica sotto la guida di Roberto Antonello e in Canto sotto la guida di Elisabetta Andreani presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, successivamente si è perfezionato in Organo nella classe di Pier Damiano Peretti presso l’Universität fur Musik un Darstellende Kunst (università della musica) di Vienna. Vincitore come organista, della borsa di studio “Premio Associazione musicale Terenzio Zardini”. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come direttore delle sue formazioni corali, che come solista all’organo, ospite di prestigiosi festival organistici. Fin dagli inizi dei suoi studi musicali ha conciliato lo studio dell’organo con il canto e la direzione corale. Dal 2010 al 2020 è stato direttore artistico del coro maschile “Gruppo corale di Bolzano Vicentino”. Attualmente è direttore artistico del coro misto “Coro Polifonico San Biagio” di Montorso Vicentino (VI) e del “Coro maschile El Vajo” di Chiampo (VI) con i quali ha effettuato numerose produzioni musicali e ottenuto lusinghieri risultati a concorsi nazionali ed internazionali tra cui si ricordano i primi premi ottenuti al 34° Concorso nazionale Guido d’Arezzo, al 1° Concorso nazionale per coro e organo “Caecilia Virgo” Bosco chiesanuova (VR), al 47° Concorso nazionale di Vittorio Veneto (TV) e al 1° Concorso nazionale di Santa Maria di Sala (VE) ed altri importanti riconoscimenti tra cui secondi, terzi premi e premi speciali al Concorso nazionale del Lago Maggiore, al Concorso internazionale di Matera, al Trofeo Nazionale Cori d’Italia Ledro (TN) e le Fasce d’ Eccellenza ottenute in due edizioni consecutive del Festival della Coralità Veneta. Premiato come miglior direttore al 1° Concorso nazionale per coro e organo “Caecilia Virgo” nel 2021, al Trofeo nazionale Cori d’Italia nel 2019 e al concorso di Vittorio Veneto nel 2013. Dal 2012 è tra i fondatori e componenti del sestetto virile EsaConsort. Dal 2015 è consulente artistico per la consulta provinciale ASAC di Vicenza, dal 2018 fa parte della Commissione Artistica regionale dell’ASAC Veneto e dal 2019 è docente coordinatore dell’Accademia preparatori vocali per coro “Piergiorgio Righele”. Partecipa regolarmente come relatore e direttore di coro laboratorio a numerosi convegni musicali sulla direzione corale, sulla vocalità e sulla formazione per giovani direttori; tiene inoltre corsi di perfezionamento sull’ interpretazione e la prassi esecutiva organistica. È invitato regolarmente quale membro di giuria a concorsi nazionali ed internazionali di Canto Corale. Ha inciso per la casa editrice Carrara di Bergamo musiche di Terenzio Zardini e Mario Lanaro e nel bel mezzo della storica pandemia 2020/21 ha inciso da solista, l’album “Gli organi Mascioni in Arzignano”, un progetto discografico per rendere omaggio al patrimonio organario della sua città grazie alla collaborazione della storica e prestigiosa casa organaria italiana Mascioni. È docente alla Scuola “Dame inglesi” e all’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” di Vicenza. È fondatore e direttore artistico del Festival Organistico “Città di Arzignano” manifestazione ove si esibiscono in più serate i migliori organisti, strumentisti e compagini corali italiani e stranieri. www.francescogrigolo.com

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA DI BARI, Coreglia Ligure (Ge)

Organo attribuito alla famiglia Roccatagliata – Ciurlo, costruito nella seconda metà del sec. XVIII. Posto in cantoria sopra il portale d’ingresso. Tastiera di 45 note (Do1-Do5) con prima ottava corta. Pedaliera “a leggìo” di 10 pedali (Do1-Re2), con prima ottava corta, costantemente unita alla tastiera; l’ultimo pedale comanda il Rollante.

Registri azionati da pomoli posti a sinistra e a destra della tastiera: Tromba, Flauto in Ottava, Flauto in XII, Cornetto Soprani, Sesquialtera, Voce Umana, Principale, Ottava, Decimaquinta, Decimanona, Vigesimaseconda, Vigesimasesta, Vigesimanona, Tirapieno. Divisione Bassi/Soprani: Si2-Do3. Somiere maggiore del tipo “a tiro”. È presente l’accessorio dei Rosignoli azionabile da piccola manetta lignea. Pressione del vento di alimentazione delle canne 49 mm in colonna d’acqua. Corista LA 3: 437 Hz a 18° C. Temperamento: a quinte diatoniche temperate a 1/6 di comma sintonico. Lo strumento è stato restaurato dai F.lli Marin nel 2017.

Ultimo appuntamento

– Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo