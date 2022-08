Chiavari: 5 Stelle, Traversi confermato candidato alla Camera - LevanteNews

DalMoVimento 5 Stelle Liguria

Genova, 19 agosto 2022 – “Ai candidati del M5S, auguriamo solo il meglio: il gruppo che orgogliosamente ha continuato a credere nei valori fondanti del MoVimento, è coeso e lavora oggi come ieri per portare le istanze dei cittadini nelle istituzioni. Chi come loro e come noi è rimasto nel M5S e non ha ceduto alle sirene, ha dimostrato, sempre, di non guardare al palazzo ma ai reali bisogni di tutti, soprattutto degli ultimi e dei senza voce. Adesso, lavoriamo tutti insieme con loro e per loro per portare a casa il risultato.

In bocca al lupo a Roberto Traversi, Federica Giorgi, Alessandro Cancelleri e Laura Risso per la Camera; e a Luca Pirondini, Antonino Barbera e Jessica De Muro per il Senato”.

Così, il capogruppo e il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini.