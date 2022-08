Cavi: agli Ziki Paki ristorante e bar completamente inagibili - LevanteNews

Pare una giornata d’agosto come le altre, il mare un po’ increspato non è certo una novità. Ma i danni ci sono eccome. Il titolare dei bagni Ziki Paki Luca Cappelli ci mostra l’esito della tromba d’aria di ieri mattina sul proprio stabilimento balneare, uno degli storici di Cavi di Lavagna. Il forte vento ha spezzato circa 40 metri di vetrata sulla terrazza, ne sono stati ripristinati 20 metri; circa 250 i metri di tetto scoperchiato e finito su ferrovia, via Aurelia fino alla piazzola del benzinaio di fronte. Quindi tutta la parte di ristorazione bar situata al piano di sopra (bar e pizzeria self service) non è più agibile. Dovrà essere sostituita la parte di tetto danneggiata; l’impianto elettrico è completamente compromesso. È già intervenuto il perito dell’assicurazione per fare una stima dei danni e chiedere i ristori messi a disposizione ieri dal Comune e il totale quantificato dall’assicurazione.

Una mazzata, in attesa degli effetti della direttiva Bolkestein, che poggia come una spada di Damocle sui locali stabilimenti del Tigullio, essendo la messa all’asta la più probabile prospettiva per il loro futuro.