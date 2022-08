Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale preso atto di segnalazioni con notizie molto preoccupanti inerenti alla messa in sicurezza del locale palestra della piscina comunale, spesso utilizzato in questo periodo dai ragazzi del Centro Estivo

Interpella per conoscere la situazione di detto locale con chiarimenti in merito agli interventi per la sicurezza.