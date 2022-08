Camogli: a Gressoney-La-Trinité le code di balena - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Le Balene di Camogli sono arrivate a Gressoney-La-Trinité, a 2400 metri di quota, in riva al lago Gabiet!

L’installazione resterà in montagna fino al 4 settembre, data in cui i rappresentanti delle due Amministrazioni si ritroveranno a Gressoney-La-Trinité per celebrare l’Amicizia tra i due Comuni.

Uno strepitoso connubio tra mare e monti simboleggia la bellezza e l’unicità dei due Comuni, legati da un patto di amicizia siglato nel 2019, in virtù del comune tributo di fede al Cristo degli Abissi e al Cristo delle Vette.

L’installazione sarà visitabile gratuitamente e raggiungibile a piedi da Staffal o da Edelboden oppure con gli impianti a fune (a pagamento) tramite la telecabina Staffal-Gabiet.