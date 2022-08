Calcio/ Doppio arrivo al Rapallo Ruentes: ufficiali Testore e De Cillis - LevanteNews

Dal Rapallo Ruentes

Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge il centrocampista Federico Testore, un giovane importante per la rosa di mister Di Somma. Nato a Genova il 25/5/2001 Testore è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, e nella Virtus Entella. Nella scorsa stagione ha militato in Eccellenza nella Genova Calcio.

A Federico un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.

Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge il difensore De Cillis, un giocatore di livello per la rosa di mister Di Somma. Nato a Spezia il 12/01/2001 De Cilis è cresciuto nel settore giovanile del Viareggio Calcio.

Ha militato nella Pontremolese in Eccellenza Toscana. Nella scorsa stagione ha militato in Eccellenza Sarda nella Gambettola. A Fabrizio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.