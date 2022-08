Sestri: forte grandinata, alberi caduti e danni a stabilimenti balneari - LevanteNews

Il maltempo annunciato ieri è arrivato e ha colpito il Tigullio: una grandinata è avvenuta su Sestri Levante con danni a stabilimenti balneari e attività commerciali. Anche alcuni alberi caduti sul manto stradale.

Sul posto è giunta il sindaco Valentina Ghio insieme agli assessori per fare il punto della situazione. “Abbiamo subito attivato personale tecnico w ditte per liberare le strade e attualmente sono al lavoro. Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni”, ha dichiarato con un post sulla sua pagina Facebook.