RASSEGNA STAMPA. I cacciatori diventano pendolari - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Caccia: chi non può sparare nelle zone della peste suina, potrà farlo in Riviera. Pesca: “Il caro gasolio rischia di farci sparire”.

Sestri Levante: Comes, manca il personale ad hoc. Sestri Levante: sette famiglie ucraine senza casa. Sestri Levante: Mediaterraneo ottiene la certificazione si qualità. Casarza Ligure: dopo 218 anni un vescovo visita San Rocco. Lavagna: ascensori in stazione, ultimato l’intervento. Lavagna: Marcella ha spento 105 candeline.

Chiavari: parcheggi piazza Verdi, scontro Garibaldi-Segalerba. Chiavari: sequestri preventivi di armi, 50 in sei mesi. Chiavari: trattamenti sanitari obbligatori in aumento. Chiavari: in A-12 i cantieri apriranno alla fine di settembre.

Avegno-Uscio: inserite nelle Aree interne, usufruiranno di risorse. Calvari: Expo Fontanabuona con 40 espositori. Borzonasca: tagli selettivi di abeti. Santo Stefano d’Aveto: Amborzasco, paese dalla radici solide.