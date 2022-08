Rapallo Opera Festival: domenica 21 agosto a Villa Tigullio - LevanteNews

Dall’associazione Art Management

Rapallo Opera Festival 21 agosto 2022

Comune di Rapallo – 7ª edizione

In collaborazione col il Concorso Internazionale Lirico di Portofino (CLIP)

Domenica 21 agosto, Ore 21,30 Villa Tigullio, Rapallo

Concerto CLIP

Con i vincitori ed i classificati del Concorso Lirico Internazionale di Portofino.

Le più belle arie del repertorio lirico interpretate dai giovani cantanti che hanno partecipato al Concorso Lirico Internazionale di Portofino classificandosi ai primi posti.

Come ormai da tradizione il Rapallo Opera Festival, in accordo col CLIP, e con il sostegno economico del Comune di Rapallo, realizza un grande concerto lirico con i giovani vincitori.

Saranno sul palcoscenico di Villa Tigullio i cantanti:

Benedetta Torre – Soprano

Ivan Ayon Rivas – Tenore

Andrea Borghini – Baritono

Benedetta Mazzetta – Mezzosoprano

Amin Ahangaran – Basso

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal Maestro Stefano Giaroli

Coro Amici del Loggione del Teatro della Scala, diretto dal Maestro Filippo Dadone

Ritorna il 21 agosto nella prestigiosa cornice di Villa Tigullio il Rapallo Opera Festival, giunto alla VII edizione.

L’evento si svolge in collaborazione con il prestigioso Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) ed il sostegno economico del Comune di Rapallo, per una serata di grande lirica in uno scenario magico.

Pertanto, domenica 21 agosto, alle ore 21,30, i cittadini e gli ospiti di Rapallo potranno godere di una serata di musica di grande valore artistico.

Il pubblico sarà introdotto all’argomento dal Maestro Roberto Servile, Direttore artistico del ROF.

Si tratta di un’operazione di divulgazione culturale che il Rapallo Opera Festival ed il Comune di Rapallo hanno deciso di offrire ad un pubblico il più vasto possibile. In questo modo, non soltanto i cultori dell’Opera lirica, ma anche un pubblico non particolarmente avvezzo all’ascolto del nostro melodramma italiano, potranno apprezzarlo.

L’Operazione si pone nel recupero del nostro patrimonio culturale e dimostra l’interesse e la volontà divulgativa dell’Amministrazione Comunale per gli eventi di alto profilo artistico.

Ingresso €25 intero, € 20 ridotto.

Prevendita presso Libreria l’Agorà di Rapallo, via Milite Ignoto 22, tel. 0185 234288

Info biglietteria festival: 335.5450694 – 335.6093687 – info@euro-art.org

Direttore Artistico ROP, M° Roberto Servile – Presidente ROP Sinibaldo Nicol

Nato a Piura (Perú) il 17 febbraio 1993, il tenore peruviano Ivan Ayon ha studiato canto lirico sotto la guida di la maestra María Eloisa Aguirre presso il Conservatorio Nazionale di Musica del Perú. Ha seguito corsi con Juan Diego Florez, Ernesto Palacio, Vincenzo Scalera, Maurizio Colaccichi e Luigi Alva.

Attualmente studia canto lirico sotto la guida del maestro e grande baritono Roberto Servile in Italia. Nel 2013 vince il secondo premio al Concorso Nazionale Peruviano di Canto Lirico.

Durante gli studi ha tenuto un recital di canto presso l’Auditorium Club Tacna, e si è esibito come solista con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Nazionale del Perú, venendo in seguito selezionato per un recital presso il Congresso Nazionale della Repubblica del Perú.

Nel 2014 si esibisce inoltre in vari recital presso il Colegio de Santa Ursula a Lima, a Viña del Mar (Cile), presso l’Ambasciata d’Austria a Lima, in un concerto in omaggio a Giuseppe Verdi presso il Teatro Municipale di Lima, sotto la direzione del maestro Matteo Pagliari, nonché in un concerto in omaggio a Manuel de Falla come solista nel Gran Teatro Nazionale del Perú.

E’ finalista nel concorso internazionale di canto Lirici Spiros Argiris a Sarzana (La Spezia), ottenendo il quarto posto, nonché il premio quale Artista della serata preferito dal pubblico.

In quell’occasione canta con l’Orchestra di La Spezia nel concerto dei vincitori, sotto la direzione del maestro Matteo Beltrami

Nell’ottobre del 2014 a Lima presso il Teatro Nazionale del Perù, debutta all’opera con Madama Butterfly sotto la direzione del maestro Lorenzo Tazzieri. In Novembre 2014 debutta al BASF di Ludwigshafen (Germania) con l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, nel concerto di beneficenza di Juan Diego Florez, sotto la direzione del maestro Fabio Luisi. In agosto 2015 ha tenuto un recital per Emilia Romagna Festival .

Ha vinto la terza edizione del Concorso Internazionale di Canto “Premio Etta Limiti” lo scorso 21 novembre 2015.

Nella stessa serata riceverà anche il premio della Fondazione Luciano Pavarotti di Modena quale migliore tenore.

Canterà il ruolo di Gaspar nella Favorite alla Fenice di Venezia ed ha in corso contratti con Teatri quali La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Giuseppe Verdi di Parma il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2017 ha affrontato numerose tournee in Italia, Europa , in Cina ed in Sud America, dove ha cantato nei più titolati teatri Lirici.

Nel 2018 vince il Primo Premio al prestigioso Concorso Lirico Internazionale di Portofino, dove partecipano centinaia di ti provenienti da ogni parte del mondo.

Tra i suoi impegni recenti e futuri: Francesca da Rimini di Mercadante al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca diretta da Fabio Luisi, La Bohème a Torino, Venezia, Roma La Traviata a Reggio Emilia, Modena, Como, Bergamo, Brescia, Pavia, Macerata e a Venezia, Un giorno di regno a Martina Franca, Falstaff a Torino, Il Corsaro a Piacenza e Modena, La Traviata a Macerata, Firenze, Novara, Palermo e Tokyo, Rigoletto a Firenze diretto da Fabio Luisi a Palermo con la regia di John Turturro, e a Roma diretto da Daniele Gatti, I Capuleti e i Montecchi e La Traviata a Roma, Der Rosenkavalier a Bruxelles, L’elisir d’amore a Bari e Catania, Rigoletto a Venezia e Liège.

Ormai in carriera , la sua presenza è richiesta dai grandi teatri ubicati in ogni parte del mondo.

Benedetta Torre – Soprano

Nata a Genova nel 1994, ha intrapreso appena ventenne una carriera internazionale.

Dopo avere iniziato gli studi di pianoforte e di canto nella sua città, si perfeziona con il soprano Barbara Frittoli.

Durante gli anni di formazione ha vinto, nel 2012, il Premio Giovani al V Concorso Internazionale di Canto Francesco Paolo Tosti, in seguito al quale ha cantato in concerto a Tokyo e a Osaka.

Ha partecipato al 6° Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi, aggiudicandosi il 2° premio e al IV Concorso Lirico Internazionale di Portofino vincendo il 3° premio.

Infine, nel 2018, ha vinto la Stella d’Argento al Premio Chigiana.

Nell’estate del 2015 ha partecipato alla Riccardo Muti Opera Academy come Alice nel Falstaff, nell’ottobre dello stesso anno ha debuttato come Amelia in Simon Boccanegra all’inaugurazione della stagione del Carlo Felice di Genova, con la direzione di Stefano Ranzani.

Nel dicembre dello stesso anno è stata Mimì ne La Bohème del Ravenna Festival, con la regia di Cristina Mazzavillani Muti. L’anno successivo è stata ancora Mimì al Teatro del Giglio di Lucca.

Nel 2017 ha debuttato in L’Elisir d’amore nei panni di Adina al Teatro Carlo Felice e in agosto ha partecipato all’Aida al Festival di Salisburgo nel ruolo della Sacerdotessa, sotto la direzione di Riccardo Muti.

Sempre nel 2017 è stata ancora Mimì nel circuito marchigiano con la regia di Leo Muscato e la direzione di Matteo Beltrami. Nel 2018, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, ha interpreta il ruolo di Arianna nel Minotauro inaugurale di Silvia Colasanti con la direzione di Jonathan Webb e quello di Marguerite nell’oratorio drammatico Jeanne d’Arc au bûcher di Honegger, vicino a Marion Cotillard nei panni di Jeanne d’Arc e con la direzione di Jérémie Rhorer.

Fra gli impegni più recenti spiccano l’inaugurazione della stagione concertistica 2018/2019 al Petruzzelli di Bari con lo Stabat Mater di Poulenc, il debutto all’Opera di Roma nel ruolo di Susanna nella nuova produzione de Le nozze di Figaro di Graham Vick sotto la bacchetta di Stefano Montanari, il debutto come Lauretta in Gianni Schicchi al Teatro Carlo Felice di Genova con la regia di Rolando Panerai, Requiem di Mozart con la Chicago Symphony Orchestra e la Missa Defunctorum di Paisiello al Duomo di Pavia e al Maggio Musicale Fiorentino, entrambe sotto la direzione di Riccardo Muti.

Nel 2019 ha cantato nello Stabat Mater di Boccherini con I Solisti Veneti. Quindi ha debuttato con successo al Festival della Valle d’Itria nel ruolo di Carolina nel Matrimonio segreto di Cimarosa, regia di Pier Luigi Pizzi e direzione di Michele Spotti.

Nell’autunno dello stesso anno ha debuttato al Festival di Glyndebourne cantando nel ruolo di Adina in L’elisir d’amore, anche in tournée con la stessa produzione in varie città inglesi. Agli inizi del 2020 è stata di nuovo Adina al Tiroler Festspiele Erl, sotto la direzione di Sesto Quatrini. Subito dopo, nel mese di febbraio, ha debuttato all’Opera di Roma come Giulietta ne I Capuleti e i Montecchi sotto la direzione di Daniele Gatti e con la regia di Denis Krief. La chiusura dei teatri a causa della pandemia la provocato la cancellazione dell’opera inaugurale del Maggio Musicale Fiorentino, Lo sposo di tre e marito di nessuna di Cherubini oltre che de La Bohème al Comunale di Bologna.

A fine 2020 canta Haendel e Vivaldi all’Abbazia di Carceri (Padova) nel concerto di Natale dei Solisti Veneti e per la prima volta nella Petite Messe Solennelle al Teatro di San Carlo. Nel 2021 ha debuttato come Despina al Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Zubin Mehta (poi ripresa anche in estate, sotto la direzione di Adam Fisher) quindi ha cantato la parte della Sacerdotessa nell’Aida diretta da Muti all’Arena di Verona, a seguire è stata Mimì al Teatro Comunale di Bologna in La Bohème con regia di Graham Vick e direzione di Francesco Ivan Ciampa e Musetta al Teatro San Carlo in una nuova produzione di Emma Dante e con la direzione musicale di Juraj Valčuha.

Nel novembre 2021 ha debuttato al Teatro alla Scala cantando come Adina in L’Elisir d’amore. Tra i primi impegni del 2022 spiccano il “Concerto di Capodanno” a Firenze con l’Orchestra della Toscana diretta da Francesco Ivan Ciampa, il debutto nell’opera di Cherubini Lo sposo di tre e marito di nessuna che il Teatro del Maggio propone dopo l’annullamento del 2020, la prestigiosa presenza nel Trittico di Puccini al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles e di nuovo al Teatro del Maggio come Susanna in Le nozze di Figaro con la direzione di Zubin Mehta.

Prossimamente debutterà in Béatrice et Bénédict nei panni di Héro per l’apertura di stagione 2022/2023 del Teatro Carlo Felice con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Donato Renzetti, per poi tornare a Firenze dove interpreterà Rosina ne La finta semplice di Mozart, mentre all’estero la vedremo impegnata al Gran Teatre del Liceu di Barcellona nel famoso spettacolo di Marina Abramović 7 deaths of Maria Callas nel ruolo di Desdemona.

Andrea Borghini – Baritono

Andrea Borghini nasce a Siena dove inizia le sue prime esperienze canore nel coro dei Madrigalisti. Ha al suo attivo studi di pianoforte e violoncello presso l’Istituto di musica R. Franci della sua città prima di dedicarsi interamente allo studio del canto. Ha studiato con il Maestro Carlo Meliciani.

Dal 2012 al 2018 è membro stabile della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera dove canta ruoli come Sharpless in “Madama Butterfly”, Ping in “Turandot”, Schaunard ne “La Boheme”, Ascanio Petrucci in “Lucrezia Borgia”, Morales in “Carmen”, Lorenzo ne “I Capuleti e i Montecchi”, Il Cavaliere in “Mirandolina” e molti altri. Lavora con i direttori: Kent Nagano, Kirill Petrenko, Asher Fisch, Paolo Carignani, Daniele Callegari, Paolo Arrivabeni, Marco Armiliato, Stefano Ranzani, Yves Abel, Constantin Trinks, Philippe Jordan, Bertrand de Billy, Dan Ettinger, Zubin Mehta.

Inizia la sua carriera artistica nel 2011 quando il M° Gustav Kuhn lo invita a partecipare al Tiroler Festspiele di Erl con i ruoli di Wolfram e Biterolf nel Tannhäuser di R.Wagner.

Nel Dicembre dello stesso anno è impegnato nel ruolo di Ford nel Falstaff di Giuseppe Verdi presso il Teatro Filarmonico di Verona.

Nel Gennaio 2012 partecipa alla trasmissione televisiva “Mettiamoci all’opera” su RAI 1.

Finalista in numerosi concorsi lirici tra cui ricordiamo il Benvenuto Franci di Pienza (SI) e il Beniamino Gigli di Roma, nel Maggio 2012 si aggiudica il Primo Premio assoluto al VII concorso lirico internazionale “Giulio Neri” di Torrita di Siena.

Al concorso “R. Zandonai” di Riva del garda (TN), vince il premio “Mietta Sighele” e la partecipazione a una serie di concerti a Montreal in Canada, in occasione del Jeunes Ambassadeurs Lyriques.

In Agosto dello stesso anno debutta nel circuito lirico Operafestival, nelle piazze di San Galgano e San Gimignano in provincia di Siena il ruolo di Figaro ne “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini e il baritono solista nei “Carmina Burana” di C.Orff.

Nel Maggio 2014 fa il suo debutto all’ Opera de la Bastille di Parigi nel ruolo di Lorenzo ne “I Capuleti e i Montecchi“ di Bellini sotto la direzione di Bruno Campanella.

Seguono i Pagliacci allo Stadttheater di Klagenfurt con il ruolo di Silvio sotto la direzione di Alexander Soddy e la regia di Marco Štorman.

Nel 2016 debutta all’Opera di Stato di Tbilisi in Georgia nel “Don Carlo” di Verdi nel ruolo del Marchese di Posa sotto la direzione di José Luis Gomez.

Nel Febbraio 2018 debutta al Teatro Verdi di Trieste ne “La fille du regiment” di Donizetti nel ruolo di Sulpice.

Nel Novembre 2018 debutta al Teatro Alighieri di Ravenna il ruolo di Rigoletto per Ravenna Opera Festival con la regia di Cristina Mazzavillani Muti.

Nel 2019 inaugura la stagione del Teatro Lirico di Cagliari con “Lo Schiavo” di Carlos Gomez ricoprendo il ruolo del protagonista Iberè. Opera per la prima volta rappresentata in Italia, regia di Davide Garattini e direzione di John Neschling. E’ in commercio il DVD.

Segue il debutto in “Guglielmo Tell” nel ruolo del titolo per il Tiroler Festspiele Erl in Austria sotto la bacchetta di Michael Güttler e quello in “Aida” nel ruolo di Amonasro per il Festival Verdi 2019 al Teatro G.Verdi di Busseto con la regia di Zeffirelli ripresa da Trespidi e la direzione di Michelangelo Mazza.

Nel Novembre dello stesso anno è ancora impegnato nel ruolo di Amonasro al Teatro Verdi di Trieste con la regia di Katia Ricciarelli e la direzione di Fabrizio Maria Carminati.

Nel 2020 torna al Teatro Lirico di Cagliari con il ruolo di Silvio ne “I Pagliacci” e debutta il ruolo di Giorgio Germont ne “La Traviata” diretta ancora da Fabrizio Maria Carminati.

Nel Settembre 2020 debutta al Concertgebow di Amsterdam ne “Il Piccolo Marat” di Mascagni interpretando il ruolo del Soldato sotto la direzione di Pietro Rizzo.

Nel 2021 debutta il ruolo di Padre Guglielmo in una nuova produzione di “Le Villi” di G. Puccini al Teatro Lirico di Cagliari con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Giuseppe Grazioli.

Nel Dicembre dello stesso anno debutta alla New National Opera di Tokyo interpretando Sharpless in “Madama Butterfly”.

Nel 2022 debutta al Teatro Massimo di Palermo nel “Roberto Devereux” di G. Donizetti nel ruolo del Duca di Nottingham sotto la direzione di Roberto Abbado e la regia di Alessandro Talevi.

Tra i suoi prossimi impegni nel 2023 Germont ne “La Traviata” nella rete lirica marchigiana nei teatri di Fermo, Ascoli Piceno e Fano.

Benedetta Mazzetto – Mezzosoprano

Nata nel 1994, si avvicina alla musica all’età di sei anni, con lo studio del pianoforte.

All’età di quindici anni intraprende privatamente lo studio del canto lirico.

Nel 2016 viene ammessa al Conservatorio di Como dove, sotto la guida del M. Alessandra Ruffini, consegue la Laurea Triennale con il massimo dei voti e la lode e la Laurea Magistrale con lode e menzione d’onore.

Nel 2021-2022 è fra gli studenti dell’Accademia di Perfezionamento del Teatro Comunale di Bologna. È stata fra i finalisti di numerosi concorsi, vincendo nel 2020 il premio “Ars Magna by Omina Romana” all’XI Concorso Lirico Internazionale di Ravello e, nel 2022, la categoria Voci Emergenti del 73esimo concorso AsLiCo.

Ha partecipato a numerosi concerti su territorio nazionale ed internazionale.

Nel 2018 ha interpretato Aristofane ne La patienza di Socrate con due mogli di A. Draghi al Teatro Ponchielli di Cremona.

Nel 2019 ha rivestito il ruolo di Mary in Due Ragazzi Perbene di L. Casati.

Nell’estate 2021 è stata Carmen Gloria in Colloquio col Tango di Raffaello de Banfield e Paola Isoscele in Procedura Penale di Luciano Chailly.

Nella stagione 2021-2022 ha rivestito il ruolo di Balena/Madre in Acquaprofonda di G. Sollima, in cartellone al Teatro Sociale di Como, al Teatro Ponchielli di Cremona, al Teatro Valli di Reggio Emilia, al LAC di Lugano, al Teatro Carcano di Milano, all’Horcynus Festival di Messina.

Nel 2022 ha interpretato Mrs Nolan in The Medium di G. Menotti al Teatro Grande di Brescia e Mrs Herring in Albert Herring di B. Britten al Teatro Wielki di Poznań (PL). Il prossimo autunno sarà Clotilde in Norma di V. Bellini, in cartellone al Teatro Grande di Brescia, al Teatro Sociale di Como, al Teatro Fraschini di Pavia, al Teatro Ponchielli di Cremona e al Teatro di Pisa.

Amin Ahangaran – Basso

Nato nel 1996 viene dall‘Iran. La sua formazione artistica è iniziata nel 2016 nel

corso di pianoforte del conservatorio di musica di Teheran. Nato inizialmente come hobby,

il suo interesse si è poi spostato alla classe di canto dello stesso conservatorio: ha quindi

deciso di cambiare il suo corso di studi.

Il canto è rimasto per lui solo un’attività secondaria fino a quando non ha incontrato Christa Ludwig in Austria, che gli ha suggerito di abbandonare tutto e dedicarsi seriamente al canto, sotto la guida di Natela Nicoli. Nel 2017 si è dunque spostato al conservatorio di musica di Graz, in Austria.

Durante la sua formazione a Graz, ha interpretato i ruoli di Sarastro (Die Zauberflöte) e del Commendatore (Don Giovanni) e si è esibito in diversi concerti con orchestra come basso solista nel Te Deum di Bruckner. Nell’ambito della borsa di studio Academia Belcanto, che ha ricevuto nell’estate del 2018, ha partecipato alle Masterclass di Giacomo Aragall ed Eteri Lamoris.

L’estate seguente ha vinto la borsa di studio completa dell’American Institute of Music Studies (AIMS), dove ha studiato con David Brock e ha partecipato alle Masterclass di Paul McNamara e Linda Watson. Ha anche seguito le Masterclass di Georg Zeppenfeld, Margit Klaushofer e Elena Pankratova, così come sessioni di coaching con Marcus Merkel.

Dal 2020 al 2022 faceva parte dello Young Artist Program dell’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che è coordinato da Gianni Tangucci. Ha seguito le lezioni di tecnica vocale con Vincenzo Spatola, Eva Mei, Tatiana Chivarova e Donatella Debolini, e le Masterclass di Bruno de Simone, Luca Salsi, Nicola Alaimo, Sara Mingardo, Fiorenza Cedolins, ecc. Inoltre, ha avuto l’opportunità̀ di avere sessioni di allenamento con Richard Barker, Matteo Pais, Dario Tondelli, Michele Errico, Michele D’Elia, Raffaele Cortesi, Giulio Zappa e Gianni Fabbrini.

Nel 2021 si è presentato nelle produzioni di Rigoletto (Riccardo Frizza) e Siberia (Gianandrea Noseda) al Teatro del Maggio, così come nei concerti dell’Accademia.

Nell’estate del 2021 ha ricevuto un’altra borsa di studio dall’AIMS e ha studiato con Thomas Hampson. Nell’ottobre 2021 è riapparso nella produzione di Rigoletto del Teatro del Maggio e nella Messa funebre a tre voci di Augusto Borgioli in Prato. Nel 2022 si è presentato nella produzione di Ariadne auf Naxos (Daniele Gatti) e Fantasia corale di Beethoven (Manfred Honeck) al Teatro del Maggio (basso solista). Inoltre, è previs Quest’estate ha partecipato al concorso “Riccardo Zandonai” di Riva del Garda, dove ha ottenuto il terzo premio, e al concorso “CLIP” di Portofino in cui ha ricevuto il terzo premio, il premio del pubblico e il premio Rapallo Opera Festival. to il Requiem di W.A. Mozart (basso solista) con coro e Orchestra Sinfonica di Teheran.

Da settembre 2022 farà parte dell’Opera Studio di Zurigo, Svizzera. In questo teatro d’opera parteciperà alle produzioni di La Traviata (Francesco Ivan Ciampa), Eugene Onegin (Gianandrea Noseda), Les Contes d’Hoffmann e Jakob Lenz (Adrian Kelly).