Rapallo: fondi per la scuola, in arrivo 4.600.000 euro - LevanteNews

Il Ministero dell’Istruzione ha approvato il finanziamento di due progetti scolastici per Rapallo cui l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio teneva in modo particolare. Si tratta del progetto di riqualificazione funzionale e adeguamento antisismico dell’asilo nido di Via Don Bobbio e approvato con riserva (finanziato ma sono richieste ulteriori specifiche progettuali) e il progetto di ampliamento della scuola materna di Sant’Anna.

Il primo prevede diversi interventi di efficientamento energetico, aumento della capienza fino a 70 bambini e il miglioramento antisismico: il tutto è stato finanziato con un contributo complessivo di 850 mila euro.

Per quanto riguarda il secondo, è prevista la realizzazione di cinque nuove aule adibite all’attività didattica tradizionale, due aule aggiuntive destinate alle attività libere, una nuova palestra e una nuova sala mensa con spazi adibiti alla preparazione dei pasti.

Di particolare interesse saranno inoltre gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico grazie all’installazione di pannelli termici solari, impianto fotovoltaico e di impianti di riscaldamento a termoconvettori con elettrovalvola e termostato in ogni locale. Queste installazioni andrebbero così a coprire l’80% del fabbisogno energetico totale. La seconda opera verrà finanziata con un investimento complessivo pari a 3 milioni e 750 mila euro.

I progetti appena approvati sono stati ritenuti meritevoli grazie ad un grande lavoro sinergico con l’aiuto del consigliere alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo, il Preside dell’Istituto comprensivo Rapallo Giacomo Daneri, gli Architetti del settore 3 Canepa e Bertolino e il supporto dell’architetto Anselmo Costa.