Parabrezza e carrozzerie mitragliate chicchi di grandine da tre centimetri - LevanteNews

Ancora non esiste un conteggio. Certamente sono centinaia le auto mitragliate con chicchi di grandine grandi fino a tre centimetri di diametro scagliate con una forza di oltre 50 chilometri all’ora. Amaro risveglio per i proprietari che, se non in possesso di una polizza contro i danni dal maltempo, dovranno pagare a caro prezzo le bizze di una stagione imprevedibile.

Nelle immagini di Giuseppe Valle le immagini di alcune vetture danneggiate che obbligheranno i carrozzieri a fare gli straordinari.