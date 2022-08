Moneglia: lunedì 22, concerto con Paolo Pandolfo e Amélie Chemin - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Associazione Felice Romani

Les Joyes des Elisées – Due secoli di musica per viola da gamba. lunedì 22 agosto 2022 alle ore 21.15 presso l’Oratorio dei Disciplinanti a Moneglia: “Moneglia Classica-Tesori di Liguria 2022 – 41° edizione. Artisti: Paolo Pandolfo e Amélie Chemin.

Link diretto all’evento: https://feliceromani.it/concerto/les-joyes-des-elizees/

La rassegna concertistica monegliese vanterà, la prossima settimana, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Lunedì 22 agosto, alle ore 21.15, nell’Oratorio dei Disciplinanti, l’Associazione Felice Romani avrà l’onore di ospitare uno dei più grandi violisti al mondo, Paolo Pandolfo, insieme alla sua bravissima allieva Amélie Chemin. Il duo eseguirà un concerto dal titolo Les Joyes des Elisées – Due secoli di musica per viola da gamba. Strumento ad arco unico nel suo genere (con cui da un lato si può imitare perfettamente la voce umana e, dall’altro, si può ricercare la libertà del suono delle corde pizzicate e delle loro risonanze), la viola da gamba trova il suo compimento nell’incontro con un’altra viola: la sua peculiare grande varietà di possibilità espressive si raddoppia e diventa quasi illimitata. Dal primo Rinascimento al primo stile classico, la viola da gamba accompagnò la vita delle più raffinate corti europee, e quindi il duo di viole conobbe un’ampia fortuna, prima in Inghilterra, poi in Francia e infine in Germania. Il duo Pandolfo-Chémin al concerto monegliese ripercorrerà, mantenendo la sua piccola, intima dimensione cameristica, le tappe più importanti della storia musicale della viola da gamba, conducendo il pubblico gradualmente dal Sud al Nord Europa nel corso di circa due secoli. Paolo Pandolfo è uno dei più famosi violisti del mondo. Da oltre trent’anni si esibisce in tutto il mondo e pubblica decine di CD dedicati al repertorio della Viola da Gamba. È invitato a tenere masterclass in Europa, Usa, Australia, Giappone ed è Professore di Viola da Gamba presso la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis di Basilea. I suoi video sulla rete vantano molte migliaia di visualizzazioni. Amélie Chemin è un’ex allieva di P. Pandolfo, con il quale ha iniziato a suonare in ensemble e in duo subito dopo la laurea a Basilea. È anche una violoncellista barocca ed è membro di diversi importanti gruppi di musica antica con sede a Basilea (La Cetra Barockorchester, Il Profondo, La Traditora, Musica Fiorita u.a.). La sua attività concertistica l’ha portata in tutto il mondo. Ha inciso decine di CD con i suoi ensemble, e alcuni con Paolo Pandolfo (Marais 1689, Couperin Pièces de Viole, Regina Bastarda, Abel Sonate with Basso). Con questo appuntamento la rassegna “Moneglia Classica-Tesori di Liguria” dell’Associazione Felice Romani, che da 41 anni organizza i festival concertistici nell’intento di promuovere la cultura musicale e l’incontro tra le arti, si conferma come una delle più longeve e importanti manifestazioni liguri. Per l’ingresso al concerto (10 euro intero, 8 euro ridotto) è consigliata la prenotazione al numero +39 3289275376 o alla mail feliceromani85@gmail.com. La prenotazione si può anche attivare dalla pagina internet https://feliceromani.it/concerto/les-joyes-des-elizees/. L’uso della mascherina non è obbligatorio (salvo nuove disposizioni ministeriali). Per prendere visione di tutti i dettagli relativi ai concerti, agli artisti e ai programmi, rimanendo aggiornati anche sui prossimi concerti del cartellone, si può accedere al sito https://feliceromani.it/.

“Les Joyes des Elisées”

or…

“Heaven’s Joy”

two Centuries of Viola da Gamba Duo:

from Renaissance to Style Galante

England : from Elisabeth I to Charles I, a late Renaissance

T. Hume An Almain

(?-1645) The Spirit of Gambo

C. Simpson Division in F major for two division viols

(?-1669)

France: between Louis XIII and Louis LV, extreme refinement

Mr de Ste.Colombe Concert à 2 Violes Egales N.44

(?-1701?) Tombeau les regrets-Cloches ou Carillon-Apel de Charon- Les Pleurs-Les Joyes des Elizées)

Forqueray from “Pièces à trois violes” (Manuscript MS 135, Lille)

(Antoine?1672-1745) Allemande-Sarabande-Courante

(JGermany: from Koethen to Berlin, from Baroque to Classic

J.S. Bach Prelude and Fugue BW1011/BWV995

(1685-1750) (Arrangment for 2 viols by P.Pandolfo)

C. Schaffrat Sonata a 2 Viole da Gamba

(1709-1763) Poco allegro – Adagio – Allegro

Viola da Gamba Duo

PANDOLFO CHEMIN

Paolo Pandolfo bass viol (original XVII Century, by Nicolas Bertrand, )

Amélie Chemin bass viol (Colichon copy by J.Kraft)