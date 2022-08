La circolazione ferroviaria tra Sestri Levante e Chiavari è stata riattivata, sua pure su unico binario dalle 14. I dfisagi dovrebbero quindi in gran parte attenuarsi. Ripetute proteste dei viaggiatori, anche a Genova in attesa di treni per il levante, per la mancanza di informazioni o, peggio sbagliate. Annunciano l’arrivo di treni tra tot minuti , gli utenti si fidano ma i treni non arrivano. Le Ferrovie dovrebbero essere chiare. Fatto che secondi alcuni lettori non avviene.