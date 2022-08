Magni (Cgil): "Emergenza maltempo, intervenga lo Stato" - LevanteNews

Da Domenico Del Favero

La situazione che si sta verificando nella nostra provincia e in altre zone della Liguria, che ha causato molti danni e mette in difficoltà imprese e lavoratori di alcuni settori, deve vedere un intervento dello Stato. Ma quanto sta accadendo in tutta Italia, ci deve obbligatoriamente far riflettere sulla situazione climatica. Certamente serve prevenire, adoperarsi per tutelare il territorio e renderlo più difficilmente attaccabile dai fenomeni climatici che però ci parlano di una emergenza inascoltata. Si è rimandato in continuazione al futuro, ad altre generazioni che pagano e pagheranno questa condizione, solo in parte evoluzione naturale del pianeta. Possiamo produrre, abitare, viaggiare e alimentare la nostra civiltà diversamente, in modo sostenibile, senza continuare ad aggredire il pianeta. La terra saprà adattarsi e cambiare; noi credo di no e il tempo che resta è davvero poco.

Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova