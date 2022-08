Lavagna: "Officina" è vicina alle persone colpite dal maltempo - LevanteNews

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, Officina Lavagnese

Nelle scorse ore una violenta perturbazione, con forti raffiche di vento e grandine, si è abbattuta sul territorio del Tigullio, inclusa la nostra città, arrecando ingenti danni ad attività, abitazioni, terreni agricoli ed autovetture.

Officina Lavagnese desidera esprimere piena solidarietà alle attività e ai cittadini colpiti, mettendosi a disposizione per l’aiuto nelle pratiche di richiesta danni.

Quanto accaduto nelle scorse ore ci ricorda ancora una volta quanto i cambiamenti climatici siano un problema sempre più allarmante, che non può più in alcun modo passare in secondo piano e che costituisce, unitamente alla cura del territorio connessa al rischio idrogeologico, un tema rilevante che attiene alla sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia di cose e persone del Levante ligure.

Sarà cura di Officina Lavagnese riprendere presto il proprio percorso culturale trattando il tema apposito e un confronto aperto che permetta sensibilizzazione ulteriore da parte di tutti noi!