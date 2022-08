Ginnastica/ Tempo di esibizioni per la Pro Recco Gym Club - LevanteNews

Dalla Pro Recco Gym Club asd

Settimana di esibizioni per le ragazze della Pro Recco Gym Club che, a ritmo di musica, hanno incantato il pubblico in più occasioni.

Prima uscita sul palco di Recco, a Ferragosto, in occasione della serata conclusiva di E-20/22, per Elisa Chiappalone, Lisamaria Brignole, Tailon Hoxha, Michelle Minervini, Alice Bacigalupo, Ilaria Garbarino e Myrea Minervini: sono state proprio le bianco-celesti ad aprire lo spettacolo del comico Claudio Lauretta e della band Darsena Party.

In una così bella atmosfera, come può essere quella di una serata estiva e di festa, le ragazze della Pro Recco Gym Club, introdotte dal sindaco Carlo Gandolfo e dal Presidente Federico Mancioppi, calcano il palco sulle note di Palladio prima, e i The Cinematic Orchestra dopo.

Capaci di emozionare, come solo chi pratica sport artistici sa fare, le ginnaste PRG concludono la loro esibizione lasciando volare nel cielo palloncini bianco-azzurri, annunciando a tutti l’apertura ufficiale della loro società.

Applausi e complimenti da parte della cittadinanza.

Il 16 Agosto, all’Hotel Monterosa di Chiavari, fanno il bis ed è ancora spettacolo.

Purtroppo a causa del maltempo è stato annullato l’evento in programma per il 18/8 a Sori “Sori solidale” dove le 7 atlete sarebbero nuovamente state le protagoniste.

Tuttavia non mancano gli appuntamenti nell’agenda della Pro Recco Gym Club, che impreziosirà l’intervallo del match calcistico tra la Virtus Entella e la San Giuliano City, amichevole di precampionato che si disputerà al Comunale di Chiavari Domenica 21 Agosto.