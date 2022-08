Un gabbiamo kamikaze entrato nel motore, ha costretto un aereo della Ita Airways in partenza dall’aeroporto di Genova e diretto a Fiumicino a rientrare all’aeroporto Colombo dove è subito scattata la macchina dei soccorsi. L’aereo era decollato alle 7.20 ed è immediatamente rientrato per problemi al motore di destra che ha iniziato ad emettere fiamme e boati. Il pilota è stato abilissimo. Non si segnala alcun ferito.