Cogorno: tromba d'aria, una decina di persone sfollata - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Più di una decina di persone sfollate per tetti scoperchiati in tutta la collina di Cogorno, numerose segnalazioni di alberi caduti e allagamenti in tutto il territorio comunale. Così si è risvegliata Cogorno questa mattina, con il Centro Operativo Comunale attivato dalle ore 7. Numerosi gli interventi della Protezione Civile Comunale e della Croce Rossa di Cogorno. Al momento diverse le strade chiuse per alberi caduti, con i militi che stanno intervenendo per il ripristino.

Il Sindaco di Cogorno Gino Garibaldi, insieme al vicesindaco Enrica Sommariva, invita tutta la popolazione, visto il perdurare della perturbazione, di mettersi in sicurezza in casa ed attendere il miglioramento della situazione climatica per pulire e ripristinare i danneggiamenti privati. L’amministrazione comunale sta valutando la richiesta di intervento della Protezione Civile Regionale. In corso diverse evacuazioni per la messa in sicurezza di diverse persone.

Per inviare segnalazioni al Comune contattare il numero telefonico 0185385729: si chiede la collaborazione delle persone per segnalare e controllare l’evolversi della situazione.