Cinque Terre, alberi sulla Litoranea: volontari antincendio per liberare la carreggiata - LevanteNews

Dal Parco Nazionale delle 5 Terre – Area Marina Protetta

Volontari del Gruppo Antincendio Lombardia e di Bovegno (Brescia), di supporto al Parco Cinque Terre in coincidenza con lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono preziosi anche quando piove!

Questa mattina al lavoro sulla strada Litoranea tra Riomaggiore e Vernazza, insieme ai Carabinieri forestali per liberare la carreggiata dagli alberi abbattuti dal forte temporale.

In questo periodo, come ogni anno L’Ente Parco intensifica il presidio dell’area protetta, in collaborazione con Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Volontari antincendio e di protezione civile. Come sempre il Parco si avvale anche del prezioso supporto dei volontari della Lombardia che, insieme alle squadre locali, contribuiscono ad intensificare l’attività di prevenzione, pattugliamento ed informazione: quest’anno le squadre si stanno alternando a partire dal 6 agosto fino al 3 di settembre.