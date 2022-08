Chiavari: "Tetto scoperchiato e famiglia sfollata; 50 gli interventi" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Dalle 7 di questa mattina è attivo il Centro Operativo Comunale per monitorare l’evoluzione degli eventi meteo e coordinare gli interventi per risolvere le principali criticità che si sono verificate durante l’allerta gialla di oggi.

“Sono oltre 50 gli interventi gestiti dal COC da questa mattina, di piccola e media entità senza danni a persone o infrastrutture. In questi anni abbiamo investito in prevenzione, dagli importanti lavori sulla rete dei canali di deflusso cittadini alla realizzazione dello scolmatore del porto, per raccogliere le acque del centro e scaricarle a mare – sono le parole del sindaco Federico Messuti dopo i sopralluoghi effettuati insieme all’assessore Paolo Garibaldi, al comandante della Polizia Locale e al responsabile della Protezione Civile – È stato scoperchiato il tetto di un’abitazione in corso Valparaiso 48, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Dopo le opportune verifiche sono risultati inagibili i due appartamenti all’ultimo piano dello stabile, sul posto i volontari della Protezione Civile per distribuire generi di prima necessità, la Polizia Locale e i servizi sociali per assistere la famiglia sfollata. Diverse anche le operazioni effettuate per rimuovere rami e alberi caduti, tra il lungofiume e i quartieri, mentre sono in corso di valutazione i danni agli stabilimenti balneari e al porto. Per sicurezza, e in attesa di una più attenta valutazione da parte dei tecnici, abbiamo chiuso il percorso ciclopedonale lungofiume Entella, i parchi, giardini, e il cimitero comunale. Abbiamo, inoltre, fornito supporto al Comune di Cogorno con personale attrezzato per rimuovere le alberature cadute e con generi di prima necessità”.