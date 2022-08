Chiavari: il prezioso contributo della Protezione civile - LevanteNews

Sei volontari al mattino e altrettanti al pomeriggio coordinati da Luciano Canepa. A Chiavari il lavoro della Protezione civile, emanazione della Croce Verde Chiavarese, è prezioso. Da quando il violento temporale si è abbattuta nella primissima mattina sulla città, la Protezione civile è rimasta a disposizione del Centro operativo comunale si è prodigata per far fronte alle tante criticità. Con la professionalità ed esperienza maturate in tanti servizi dove la loro presenza fosse richiesta in caso di calamità in Italia.

Nella zona colpita del Tigullio sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo, Genova e La Spezia, questi ultimi fino a che la situazione nello Spezzino è peggiorata ed ha richiesto il loro rientro. La Protezione civile di Chiavari è intervenuta in via Tito Groppo, quindi ha provveduto alla rimozione di alberi crollati o pericolanti. Hanno rappresentato un validissimo aiuto nel caso della casa il cui tetto è stato spazzato via dal vento. E ancora nell’aiutrare persone in difficoltà.