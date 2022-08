Chiavari: apre la mostra della I edizione del Concorso Fotografico Nazionale Marinedi - LevanteNews

Ha aperto questa sera alle 18.30, presso la Torre Civica in via della Cittadella a Chiavari, nello spazio della sala espositiva della ATP(Azienda di promozione turistica) di Chiavari, la mostra fotografica correlata al Concorso Fotografico Marinedi – società che gestisce Calata Ovest del Porto di Chiavari- in collaborazione con il Circolo Fotografico DLF Chiavari. La premiazione dei vincitori, causa maltempo, è stata posticipata a sabato 20 alle 18, stesso luogo.

Tanti i partecipanti da tutta Italia, tra cui la giuria (composta da Franco Cavagnaro, Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest; Chiara Vigo, Direttore Marina di Chiavari – Calata Ovest; Roberto Biggio, Presidente DLF Chiavari; Giovanna Marconi, Marketing & Communications Manager Marinedi) ha selezionato la rosa dei vincitori.

Due le sezioni: una nazionale, intitolata “L’uomo e il mare”, e una locale, “”Raccontala Marina di Chiavari – Calata Ovest”. Questi i nomi degli autori delle fotografie selezionate: Sezione locale “La Marina di Chiavari – Calata Ovest”

1° classificato – Anna Mori con “Allo specchio”

2° classificato – Roberto Cella con “A passeggio in Calata Ovest”

Sezione nazionale “L’uomo e il mare”

1° classificato – Michele Sanapo “Fine estate”

2° classificato – Loredana Pensa “L’uomo e il mare 02”

3° classificato – Anita Pina “Una rete non è solo una rete”

Menzione della giuria a: Furio Blasich per “Surf a Chiavari”.Hanno partecipato anche due giovanissimi under 14, i piccoli Massimiliano Levaggi di 8 anni e Nicola Terigi di 11, ai quali è stata dedicata una menzione speciale.

La mostra resterà aperta al pubblico sino al 31 agosto con il seguente orario: tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. La mostra gode del patrocinio del Comune di Chiavari ed è sostenuta da: Cantaluppi Tavernerio; Mercato del Pesce; La casa e il mare; Nautica Sport; La Stiva e Sail App – Sailing Lab. Tutte le fotografie ammesse al concorso si possono visionare sul sito del Circolo DLF di Chiavari all’indirizzo www.dlffotochiavari.org.

Foto: n.2 “Fine estate” di Michele Sanapo I premio sez.nazionale

n.3 “Allo specchio” di Anna Mori I premio sez.locale