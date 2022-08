Cavi: tromba d'aria, stabilimenti gravemente danneggiati - LevanteNews

Ingenti danni per gli stabilimenti balneari di Lavagna e Cavi, a seguito della tromba d’aria che ha investito la costa nelle prime ore di questa mattina, in particolar modo tra le 7.00 e le 8.00. Cabine, sdraio, ombrelloni, tavoli sono finiti sui binari, alcuni sono volati al di qua delle ferrovia, finendo direttamente sull’Aurelia,dove il traffico per fortuna è scorrevole nonostante il maltempo persista, anche se le precipitazioni paiono diminuire lentamente d’intensità rispetto alle ore precedenti.