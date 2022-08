Rugby/ Pro Recco, tradizione e qualche novità: la ripresa di Ferragosto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Con il tradizionale raduno post-Ferragosto è iniziata la stagione 2022/2023 della Pro Recco Rugby: a ranghi ancora ridotti per via del periodo vacanziero e con alcuni arrivi programmati per settembre, i biancocelesti hanno iniziato ad allenarsi e a togliere un po’ di ruggine dai muscoli anche se, a dire il vero, il campo è stato frequentato lungo tutto il corso dell’estate, a riprova di uno spirito di gruppo e di appartenenza che non è venuto meno.

Il DS Stefano Di Liberto e la dirigenza nel frattempo continuano a costruire la Pro Recco Rugby che affronterà la prossima stagione agonistica e, durante questa prima serata ufficiale di ritrovo e allenamento, sono state confermate due notizie molto importanti, una per la Prima Squadra e una per il settore giovanile.

Attorno al 10 settembre, quando arriverà a Recco il già annunciato seconda linea sudafricano Lubabalo Mytanda, proveniente da Colorno e già scudettato a Rovigo, arriverà anche il nuovo numero 10 degli Squali, Beniamino Mauriziano Fantozzi, di padre italiano (di Amantea, Reggio Calabria), nato in Cile ma cresciuto a Mendoza, in Argentina, classe 1995 e proveniente dal Banco Rugby Club della medesima città: “Voglio contribuire in ogni modo possibile al conseguimento degli obiettivi del club, inserirmi al meglio, incontrare persone che amano il rugby quanto me e conoscere la cultura italiana, che è parte della mia famiglia”.

Per quanto riguarda il settore giovanile, invece, è stato ufficializzato il cosiddetto “tutoraggio”, ovvero una forma di unione e collaborazione, tra la Pro Recco e le Province dell’Ovest di Paolo Ricchebono per le categorie U15, U17 e U19, in modo da incrementare sia il numero dei ragazzi a disposizione che il livello di allenamento e gioco e consentire quindi a tutti loro di vivere un’esperienza di rugby migliore.

Intanto al Carlo Androne proseguono i giovedì del torneo dei bar di touch rugby, che sta raccogliendo grandi consensi ed una partecipazione oltre ogni aspettativa: il 18 agosto si giocherà l’ultima serata del girone e il 25 ci sarà invece la serata finale, dove verrà decretata la squadra vincitrice.

Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti per l’8 settembre, la sentitissima festa patronale recchelina, a breve verranno ufficializzate tutte le informazioni riguardanti il palio dei quartieri, ovvero il ritorno della palla ovale nel calendario degli eventi legati alla sagra.