Riva Trigoso: sabato 20 in biblioteca con "Il cibo ci salverà" - LevanteNews

Sabato 20 agosto alle ore 21.00, presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, si terrà la presentazione del romanzo Il cibo ci salverà. Un’arma di prevenzione di massa. Ripartiamo dalla tavola, salute, ambiente, etica di Giuseppe Tartaglione, presentazione organizzata dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel – il Museo Archeologico e della Città ed in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci. .

L’autore propone una “guida” dal taglio assolutamente divulgativo, ma completa, per scegliere in modo consapevole il proprio “stile alimentare” e la propria spesa quotidiana, coniugando i principi della scienza dell’alimentazione con aspetti sociali, etici ed ecologici. Si tratta di un volume che infatti vuole rendere accessibili a tutti le conoscenze fondamentali sul cibo e spiega con chiarezza il rapporto tra i nutrienti e il nostro corpo. La prima parte descrive in modo minuzioso l’impatto di ogni cibo, dall’acqua allo zucchero, sul nostro metabolismo e mette in guardia sui rischi legati al cibo iper-processato. L’affascinante storia alimentare della nostra specie ci dice infatti che le moderne diete “occidentali” aumentano il rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative. La seconda parte indaga invece il controverso rapporto tra la produzione agricola, la distribuzione e il consumo quotidiano di cibo: tutto quello che bisogna sapere per fare una spesa efficace, sostenibile e solidale, attenta alla salute e al benessere personale, della comunità e del pianeta. Un libro che, senza millantare ricette miracolose, ci permette di cambiare paradigma senza doversi affidare ai cosiddetti “esperti”, scegliendo con cognizione di causa la nostra “dieta” e privilegiando un’“alimentazione preventiva” che soddisfi criteri nutrizionali etici ed ecologici. Non manca un vademecum per maneggiare il cibo nella vostra cucina e programmare una “giornata tipo” a tavola.

L’alimentazione, con l’attività fisica, è l’imprescindibile punto di partenza sulla strada verso il benessere.

Giuseppe Tartaglione è medico chirurgo, specializzato in Medicina Generale. Laureato cum laude nel 2012 con una tesi dal titolo “Quando le donne diventarono dottoresse – Storia delle prime laureate in Medicina a Siena”, decide di approfondire, durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, lo studio dell’alimentazione, di cui analizza alcuni aspetti nella tesi di specializzazione dedicata ai Gruppi di Acquisto Solidali. In aggiunta alla professione, coltiva molte passioni, tra cui viaggiare e scrivere; quest’ultima, unita alla sua predisposizione per la didattica, lo ha portato alla stesura di un questo volume divulgativo, frutto di una ricerca estesa e multidisciplinare sul tema dell’alimentazione, trattato in maniera esauriente e scientifica, ma allo stesso tempo pragmatica e utile per le proprie scelte quotidiane.

La partecipazione è gratuita