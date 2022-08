Recco: Serate Gastronomiche, ultimi appuntamenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consorzio Recco Gastronomica

Passato ferragosto, dopo Vitturin 1860 lo scorso mercoledì 3 con il suo menù dedicato alla Focaccia di Recco Igp e ai salumi Dop Piacentini, a Recco proseguono le famose Serate Gastronomiche Recchesi che ci accompagneranno sino alla fine del mese.

Due sono stati i cicli delle Serate, ognuna un “Titolo” e menù bellissimi e golosissimi

Venerdì 19 agosto ALFREDO

via S. G. Battista 33 – Recco (Ge) Telefono 0185 74653

4 Pesci

Focaccia di Recco col formaggio IGP e calice di bollicine

Trilogia di marinati: Salmone all’arancia,

Tonno al pompelmo e Acciughe al limone

Ricciole al salmone e stracciatella

Filetto di Ombrina in crosta di nocciola e salsa di rucola

Cream tart namelaka al cioccolato, crema pasticcera e frutta di stagione

Caffè

Vino in abbinamento

Quintessenza Pignoletto doc Spumante Brut

€40,00 per persona tutto compreso

Giovedì 25 agosto LINO

via Roma 70 – Recco (Ge) Telefono 0185 74336

Declinazioni di baccalà

Calice di benvenuto con degustazione di Focaccia di Recco col formaggio GP

Trittico di baccalà: marinato, fritto e mantecato

Fagottini artigianali ripieni di baccalà e patate con erba cipollina e granella di nocciole tostate

Baccalà confit su crema di cannellini, coulis di peperone e terra di taggiasca

Sfogliatine con crema al mango e fragole fresche

Caffè

Vini liguri in abbinamento

45 euro per persona tutto compreso

Domenica 28 agosto DA Ö VITTORIO

Via Roma 160 – Recco (Ge) Telefono 0185 74029

Dedicato alle erbe spontanee del territorio

presente Lella Canepa di Associazione Culturale Erbando.

Aperitivo Brut Rosè (chardonnay e pinot nero) Az. Agr. Pojer e Sandri Metodo classico con entrèe di seppioline, piselli e pimpinella,

erbette, patate e gamberi di Santa affumicati

Sauvignon “Monopolio Sanserena” 2019 Colli Orientali del Friuli doc Fondo Indizeno

Focaccette verdi fritte al formaggio

Con Show Cooking del maestro Giulio Cassinelli

Corzetti al pesto di preboggion, con Muscoli e salvia fritta

“Grècìa” Negroamaro Rosato del Salento IGP 2021 Paololeo

Baccalà in olio di cottura, cicoriette ripassate, Ricci di mare e polvere di caffè

Crostatina ai frutti rossi e pimpinella

Caffè

Euro 45,00 per persona tutto compreso

Sabato 20 e 27 agosto MANUELINA

Via Roma 296 – Recco (Ge) Telefono 0185 74128

Manuelina in Terrazza 2022

Frizzante benvenuto

L’antipasto della condivisione

Serviti in piatti di portata da condividere con gli altri componenti del tavolo

Il nostro salmone marinato con salsa gravlax e pan brioches,

Il Cappon Magro

La palamita marinata con mango e salsa al maracuja

La Focaccia di Recco col formaggio IGP

La “Paccherata”

Proposta ogni settimana con un sugo diverso.

Dolce sfoglia di focaccia con la nostra chantilly e fragole

Caffè

In abbinamento le Ribolle di Tenuta Stella.

Euro 50,00 a persona tutto compreso.

La serata avrà inizio tra le 20,30 e 21,00.

Agosto tutti i giorni escluso il lunedì

La BARACCHETTA di Biagio

Via Marinai d’Italia – Telefono 0185 720658

Focaccia col formaggio, focaccia pizzata, focaccette fritte, ripieni alla ligure e torta di riso.

FB Serate Gastronomiche Recchesi. Non dimentichiamoci di prenotare!

Ancora una volta in versione estiva, le “Serate” ci stanno accompagnando nei due lunghi mesi di luglio e agosto, in attesa del loro ritorno al periodo tradizionale, febbraio, marzo ed aprile.

Chiamate familiarmente “le serate”, hanno una storia lunghissima, da quando nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi per primi in gruppo, precursori di un successo ripreso poi da tutta Italia, vararono per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata, ma a quei tempi fu un fenomeno: un menù con i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle bevande. Fu un successo immediato, ristoranti pieni e così tante richieste che li portarono per anni a dover riproporre più repliche della stessa serata per tentare di soddisfare tutti. Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che ancora oggi annualmente i ristoratori recchesi, oltre al piacere di farlo, si sentono anche in dovere di riprenderle.

A Recco, la tradizione gastronomica che accompagna i ristoratori è un’altra storia, per la passione e l’emozione che riescono a trasmettere ad ognuno che siede ai loro tavoli.