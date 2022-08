Dalla Pro Loco Recco

A causa delle previsioni meteo previste per la giornata di giovedì 18 agosto, si è deciso di rinviare la caccia al tesoro al 24 agosto (ore 20.00) con le stesse modalità. Per chi volesse partecipare contattate la Pro Loco Recco per richiedere regolamento e modulo di iscrizione.