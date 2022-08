Pallanuoto M/Antonio Cunko al Lavagna - LevanteNews

Dall’ASD Lavagna ’90

L’ultimo acquisto in termine temporale è il mancino, classe ’98, Antonio Cunko. Mancino di Fiume, l’ultima stagione ha indossato la calottina dell’Anzio in serie A1, dopo aver militato diverse stagioni in patria, giocando anche la Coppa Len con il Primorje. Giovane ma con esperienza, va a ricoprire un ruolo fondamentale, un tassello che si va ad aggiungere al roaster di Martini dopo la pesante partenza di Luca Pedroni, che andrà in Inghilterra per motivi di studio e lavoro.

Ragazzo di poche parole, ma che fin da subito ha manifestato il suo entusiasmo: “Ringrazio il Lavagna per questa opportunità, sono contento di poter far parte del gruppo e cercherò di fare il massimo per permettere alla squadra di raggiungere gli obiettivi stagionali”. Per il resto sarà il campo a mostrare il suo vero valore.