Moneglia-Sestri-Chiavari-‘Santa’- Camogli: i film nel Levante - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636228)

*****

ARISTON Sestri Levante (via Fico, 12; telefono 0185 41505)

Dal 18 al 22 agosto

Minions 2 , come Gru diventa Cattivissimo

Ore 17.00-21.15

***

Nope dal 19 al 21 ore 21.30

***

Dal 25 al 29 Agosto

Bullet Train

Giovedì ore 17.30 (ore 21.00 Arena Conchiglia)

***

Venerdì, sabato e domenica ore 17.30; 21.30

Minions 2 , come Gru diventa cattivissimo

Giovedì 25 ore 17.00

Dal venerdì a lunedì ore 17.00; 21.15

*****

CONCHIGLIA Sestri Levante (All’aperto. Salita alla penisola di levante 2)

Fino al 18 Agosto spettacolo unico ore 21.15

Dal 22 Agosto spettacolo unico ore 21.00

martedì 16 Agosto – Top Gun Maverick, con Tom Cruise

***

Mercoledì 17 Agosto – Dal Festival di Berlino un’anteprima assoluta

La Ligne Con Valeria Bruni Tedeschi. Regia di Ursula Meier. Critiche entusiastiche per un film in cui si celebra il potere della musica che diventa pilastro del racconto e unico strumento di comunicazione con cui le protagoniste riescono a esprimere il proprio amore e la propria fragilità. Il film sarà proiettato in versione originale (francese) con sottotitoli Italiani.

La serata è organizzata in collaborazione con Acqua di Sestri Levante. Per gli spettatori un simpatico omaggio! Il film sarà preceduto da una breve presentazione e da una breve esecuzione musicale.

***

Giovedì 18 Agosto – Il capo perfetto , commedia, con Javier Bardem

***

Lunedì 22 Agosto – Downton Abbey II, una nuova era

***

Martedì 23 Agosto – Nope, di Jordan Peele

***

Mercoledì 24 Agosto – Esterno notte parte 1, di Marco Bellocchio

***

Giovedì 25 Agosto – Bullet Train, con Brad Pitt

(ore 17.30 Cinema Ariston)

***

Lunedì 29 Agosto – Il ritratto de Duca – commedia tratta da una storia vera con Helen Mirren e Jim Broadbent

***

Martedì 30 Agosto – Elvis, di Baz Luhrmann

***

Mercoledì 31 Agosto – Esterno notte, parte II, di Marco Bellocchio

***

Giovedì 1 Settembre – Belfast – 6 candidature agli Oscar, di Kenneth Branagh

*****

MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

da venerdì 19 a mercoledì 24

Minions 2: come Gru diventa cattivissimo

Ore: 17,00; 21,30

Regia: Kyle Balda – Animazione – USA, 2022 – 90′

I Minions tornano alla ribalta con la loro comicità imprevedibile e la vocazione a sabotare il mondo.Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo. Dodicenne sotto il caschetto e dentro i jeans a zampa di elefante, partecipa senza successo al colloquio. Deriso per la ‘taglia’, troppo piccola per un’ambizione così grande, Gru si congeda rubando una potente pietra dello zodiaco e guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un esercito fedele di Minions e un complice inaspettato, Wild Knuckles, ex leader dei Vicious che reclama pietra e vendetta. C’era una volta Gru, adolescente dal naso grande e in divenire come la sua volontà di essere ‘cattivissimo’.

***

Giovedì 25: riposo

*****

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 18 al 24 (lunedì chiuso)

Minions 2, Come Gru diventa cattivissimo

Da giovedì a domenica ore 17.00; 20.30; 21.30

Martedì e Mercoledì 17.00; 21.00

***

Nope

Tutti i giorni ore 17.30, 21.45

*****

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti ; telefono 0185 286033)

Dal 18 al 23 Agosto (Mercoledì riposo)

Minions 2, Come Gru diventa cattivissimo

Da giovedì a domenica ore 17.00; 21.00

Lunedì e martedì ore 17.00

***

Top Gun Maverick – lunedì e martedì ore 21.15

*****

CINEMA Camogli ( Via Bettolo, 9; telefono 348 714 6001)

Ore 21.30

Giovedì 19: Diabolik

Sabato 2o e domenica 21: West Side Story

Martedì 23 Cyrano