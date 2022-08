Framura: analisi sul campione alla spiaggia Arena, esito sfavorevole - LevanteNews

Le analisi sul campione routinario prelevato nel punto Arena, del comune di Framura, hanno dato esito sfavorevole. A darne notizia è Arpal che indica che che entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, viene effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata. Esito invece favorevole per le analisi sul campione prelevato, a seguito di cessazione della causa che determinava un’ordinanza preventiva di divieto, nel punto Vallesanta Lato ovest, nel comune di Bonassola.

Al momento, sui 382 punti di monitoraggio individuati per la stagione balneare 2022, 380 sono conformi, uno (Arena, appunto) è non conforme, mentre sul punto Scalo Corniglia, nel comune di Vernazza, insiste un divieto preventivo di balneazione. Arpal ricorda infine che gli aggiornamenti sono comunque disponibili, anche nei festivi infrasettimanali e nei fine settimana, in tempo reale nelle pagine dell’area tematica mare-sezione balneazione. Sempre nell’area mare è disponibile anche la tabella con i dati relativi al monitoraggio dell’Ostreopsis ovata.