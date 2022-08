Chiavari: "Park gratuiti e piazze pedonalizzate per una città più vivibile" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Chiavari è una delle città del Tigullio con la maggiore percentuale di parcheggi gratuiti per cittadini e turisti. Sono 282 in via Ghio, 200 nell’area sterrata recentemente sistemata di via Gastaldi, 65 nel nuovo posteggio del bar Fox, 53 in corso Buenos Aires, senza contare gli oltre 800 in colmata mare, dove verrà costruito un parcheggio interrato unico nel comprensorio, e i 34 posti che sorgeranno nel posteggio che vogliamo realizzare in via Pio X. Inoltre, a compensazione dei posti eliminati dalla ciclabile in passeggiata, abbiamo creato un nuovo posteggio nell’area ex Alaggi con circa 35 stalli gratuiti e aperto un secondo nell’ex canterino di Preli, che si aggiunge a quello già in uso nell’area accanto al Torriglia, per un totale di circa 200 parcheggi blu. Più 185 posti auto al park Assarotti da poco rinnovato” afferma il presidente del consiglio Antonio Segalerba, rispondendo alla consigliera di minoranza Silvia Garibaldi.

“Grazie ai lavori che partiranno in autunno, Piazza Verdi verrà totalmente riqualificata con nuovi sottoservizi, l’installazione di basoli di arenaria e l’apertura di un nuovo accesso al parco Rocca. La valorizzazione dell’area prevede l’eliminazione degli attuali parcheggi blu, una scelta necessaria per rendere più fruibile e vivibile la piazza. Un’operazione analoga a quella fatta in piazza dei Pescatori che ha cambiato radicalmente una delle zone più belle di Chiavari, i cui benefici per le attività commerciali e per il turismo sono incontestabili e sotto gli occhi di tutti – spiega Segalerba – Pedonalizzazione tanto apprezzata da voler essere replicata anche nei comuni limitrofi. Così come lo è stata la chiusura alle auto del carrugio, di via Vittorio Veneto, di via Rivarola, di via Remolari, di via Dallorso”.

“Proseguiamo con importanti progetti per continuare a migliorare Chiavari. Il nostro obiettivo è renderla sempre più vivibile, valorizzando il centro storico in chiave turistica. In linea con gli standard europei e l’agenda 2030 dell’Onu, abbiamo incrementato le aree ciclabili e istituito la linea autobus gratuita 902. L’ex candidata sindaca Garibaldi, che puntualmente critica tali scelte, è un’appassionata e attiva sostenitrice dell’auto in centro: già durante lo scorso mandato ha contestato con veemenza l’ampliamento di piazza Roma, con conseguente l’eliminazione di 6 parcheggi sul lato nord. Un intervento molto apprezzato che ha cambiato il volto della piazza. A questo punto è sempre più chiaro il motivo per cui i chiavaresi non le hanno dato fiducia alle urne, lasciandola tra i banchi di opposizione per tre mandati di seguito” conclude Segalerba.