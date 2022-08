Chiavari: la controreplica di Silvia Garibaldi - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale in Chiavari

L’avvocato Segalerba come suo solito risponde cambiando l’oggetto della discussione. Conoscendolo ho fatto l’interrogazione direttamente agli uffici che spero mi daranno risposte pertinenti.

Intanto non dice dove intende recuperare i parcheggi. Parla di Piazza Roma mentre io ho parlato di Piazza Verdi, così facendo mi dà modo di esprimere un giudizio piuttosto condiviso riguardo proprio piazza Roma, era meglio quando era come originariamente e sapientemente progettata da chi ne aveva le competenze.

Inoltre parla delle elezioni perché evidentemente lo infastidisce il fatto che io sia presente a rappresentare chi mi ha votato, per la quarta volta in consiglio comunale. Ebbene io sono in minoranza, ma rivendico innanzitutto di essere un consigliere comunale al pari di quelli di maggioranza, che non alza la mano a comando. Ben distante da chi come Lui che dopo la sconfitta del 2012 decise di sottrarsi dal ruolo di consigliere di minoranza non “avendo tempo” da spendere per rappresentare i suoi elettori. Quanto al mio “amore” per le auto in centro, vorrei sottolineare che uso i mezzi pubblici, che non amo il monopattino e neppure i tandem.

***

Comunicato di ieri

Ho protocollato due interrogazioni.

La prima riguarda i parcheggi: visto l’ultimo dei cambiamenti che ha nuovamente penalizzato l’utenza eliminando parcheggi a rotazione, perchè zona disco, ma gratuiti in zona ospedale,

viste tutte le modifiche alle zone parcheggio causa pista ciclabile ho deciso di chiedere al

Comandante dei vigili il piano dettagliato dei parcheggi in Chiavari e cioè, per ogni via, quanti siano i parcheggi gratuiti, a zona disco, a pagamento, per disabili e per disabili con concessione numerata.

In tutti gli spostamenti mi pare infatti che si siano creati disagi all’utenza.

Ho chiesto anche come si intenda sopperire alla eliminazione dei parcheggi in Piazza Verdi.

La riqualificazione di pavimentazione e sottoservizi poteva essere condivisibile, il parco di cemento accanto ad un parco verde come quello di Villa Rocca lo trovo inutile, triste e purtroppo avrà la conseguenza di eliminare i parcheggi di Piazza Verdi uno dei pochi posti in centro che aveva, chi, anziano o disabile, ha necessità di spostarsi in auto ed essere vicino poi alla destinazione.

La seconda interrogazione riguarda l’accesso degli utenti all’ufficio anagrafe. Mi è stato segnalato da diversi cittadini che la porta viene tenuta chiusa, gli utenti formano capannello e assembramento davanti in attesa che qualcuno all’interno si accorga che ci sono persone fuori e poi a blocchi si entra. Ritengo che si possa tenere la porta aperta controllando gli ingressi in modo che non ci sia affollamento all’interno ma anche facendo sì che man mano che uno sportello si libera rapidamente si possa accedervi evitando perdite di tempo a chi prende permessi dal lavoro per fare certificati ed evitare agli anziani di stare in piedi sotto il sole (o pioggia!) inutilmente. Ho posto un quesito in merito.