Chiavari: concessione spazi sportivi ai club, le domande - LevanteNews

Dall’uffico stampa del Comune di Chiavari

C’è ancora tempo per presentare le richieste relative alla concessione di spazi sportivi per le società cittadine per l’anno 2022/2023.

“Come assessorato allo sport abbiamo valutato le istanze che sono pervenute per offrire a tutte le associazioni sportive le stesse possibilità di allenarsi in spazi adeguati e sicuri – spiegano l’assessore Gianluca Ratto e il consigliere incaricato allo sport Andrea Dagnino – Proprio come è accaduto per la squadra under 16 del Rupinaro Sport, realtà che nell’ultimo anno è cresciuta tantissimo arrivando a contare 170 ragazzi iscritti, che aveva necessità di individuare un campo da calcio per gli allenamenti del prossimo campionato. Abbiamo, quindi, deciso di mettere a loro disposizione quello di Colmata mare tre volte a settimana, in modo da accontentare i giovani giocatori e le loro famiglie”.