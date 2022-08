Chiavari: "Comune, dirigente unico per i settori 4° e 5°" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Personale del Comune di Chiavari. Unico dirigente per i settori 4° e 5° ed istituzione posizioni organizzative.

“Un nuovo dirigente a tempo determinato per i settori 4° e 5° del Comune di Chiavari e la contestuale creazione delle posizioni organizzative per valorizzare le risorse interne, con specifiche professionalità e elevata responsabilità, evitando anche la fuga in altri enti. È la decisione presa dalla nostra amministrazione visto il mancato rinnovo del contratto di un dirigente e del prossimo pensionamento di un secondo. Una scelta organizzativa motivata dalla volontà di accorpare tali aree, potenziando la collaborazione tra uffici e ottimizzando i servizi offerti – lo afferma il vicesindaco e assessore al personale Michela Canepa – L’istituzione delle PO non intacca minimamente i diritti degli altri dipendenti. Con riferimento alle posizioni organizzative, ad oggi non è disciplinato alcun fondo ad hoc, bensì la possibilità per l’amministrazione di prevedere uno stanziamento di bilancio, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di limiti di spesa. Si prevede che, nell’anno 2023 in relazione al minor numero di dirigenti in servizio, uno dei fondi già costituiti abbia un esubero. In tal caso, nel rispetto del principio di autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali, si potrà utilizzare quel minore ammontare di spesa per valutare la possibilità prevedere uno stanziamento di bilancio per finanziare il valore del trattamento economico delle posizioni organizzative”.

Conclude Canepa “La consigliera di minoranza Garibaldi non perde occasione di polemizzare, creando casi che non esistono, spesso contro gli interessi dei chiavaresi”.